ChatGPT’nin arkasındaki isme zor yapay zeka sorusu: "İnsanlar hakkında ne öğrendiniz?"

Tam Boyutta Gör Sam Altman, Hindistan'da teknoloji ve iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldi. The Economic Times tarafından düzenlenen bir soru-cevap oturumunda Altman, Cred'in kurucusu Kunal Shah'ın derin ve felsefi bir sorusuyla karşılaştı. ChatGPT'nin yaratıcısı olan OpenAI CEO'su bir an için gözle görülür bir şekilde şaşırdı. Tüm fikir alışverişi yapay zekanın derin etkileri ve insan anlayışının geleceği üzerine gerçekleşti ve soru ise şu oldu:

“Yapay zeka üzerinde bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra, insanlar hakkında ne öğrendiniz?"

"Zekayı insana özgü sanırdım"

Samimi açıklamalarıyla tanınan Altman, yanıt vermeden önce düşüncelerini toparlamak için bir an duraksadı ve şöyle devam etti: “Zekanın insana özel büyülü bir şey olduğunu düşünerek büyüdüm. Şimdi ise maddenin temel özelliği gibi olduğunu düşünüyorum. Bu benim dünya görüşümü kesinlikle değiştirdi."

Tam Boyutta Gör Tarih boyunca yapılan bilimsel keşiflerle paralellikler kuran Altman, kozmosun büyük düzeni içinde insanın önemsizliğinin altını çizdi: “Eskiden güneşin etrafımızda döndüğünü ve galaksinin merkezinde olduğumuzu düşünürdük. Derin bir şey öğrendiğimi hissediyorum ama bunu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. İnsanlar zeka açısından özel olmasalar bile, inanılmaz derecede önemliyiz."

Arçelik, ChatGPT yapay zekasını kullanacak 1 gün önce eklendi

Altman insanlarda hem 'tuhaf hem de önemli' bir şeylerin olduğunu vurguladı. Altman sözlerini insanlığın özünün korunmasına yönelik umudunu dile getirerek tamamladı. "İnsanlarda garip ve çok önemli bir şeyler oluyor ve bunu korumayı gerçekten derinden umuyorum" dedi.

"Şirket kursanız neye benzerdi?"

Shah ayrıca fırsat bulur bulmaz Altman'dan bazı iş fikirleri almaya çalıştı. "Dört şirket daha kurabilecek olsaydınız, bu şirketler neye benzerdi?" diye sordu. Altman, "En iyi bildiğimi düşündüğüm sektörleri seçer ve yapay zekanın bu sektörlerde nasıl devrim yaratacağını düşünürdüm" diye yanıt verdi. Ancak daha sonra Altman, kendini yansıtan bir şekilde cevabına esprili bir yorum ekledi. "Belki de asıl cevap, daha iyi ve daha hızlı bir yapay zeka şirketi kurmak için yapay zekayı nasıl kullanacağımı düşünmem gerektiğidir."

Sam Altman bir süredir çeşitli ülkeleri kapsayan bir tura çıkmış durumda. Altman, program kapsamında İsrail, Ürdün, Katar, BAE, Hindistan ve Güney Kore'ye yönelik ziyaretler gerçekleştirecek. Altman, Hindistan ziyareti sırasında Başbakan Modi ile bir araya gelerek yapay zekayı, yapay zekanın etkilerini ve uygulamalarını tartışmayı da planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Sam Altman’a yapay zeka sorusu: İnsanlar hakkında ne öğrendiniz?