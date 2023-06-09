Arçelik, ChatGPT yapay zekasını kullanacak

Tam Boyutta Gör OpenAI tarafından geliştirilen ve günümüzdeki en gelişmiş yapay zekalardan biri olan ChatGPT, kurumsal alanda yaygınlaşmaya devam ediyor. Arçelik, yazılımlarında ChatGPT’nin kullanılması için yapay zeka platformunu hayata geçirdi.

Çeşitli iş süreçlerinde ChatGPT'den yararlanılacak

Arçelik Developers AI Platform (Yazılım Geliştiricier için Yapay Zeka Platformu) adı verilen platform ile yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu sağlanacak. Developers’ AI Platform ile kodlama süresi yüzde 40 oranında hızlandırılacak, verimlilik yüzde 25 oranında artacak ve ürünün pazara çıkış süresi yüzde 20 oranında geliştirilecek.

Yapay zeka platformunun sadece yazılım alanında değil, diğer alanlarda da kullanılması isteniyor. Ürün testinden akıllı tüketici çözümlerin, tedarik zincirinden üretime ve ürün portföyüne kadar bir çok alanda kullanılması destekleniyor.

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Developers AI Platform, Arçelik’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde erişime açıldı. Arçelik’in kendi özel bulut ortamı üzerinde çalışıyor. ChatGPT 3,5 ve ChatGPT 4.0 entegrasyonu sunuyor.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Yapay zekâ sayesinde inovasyon ve verimlilikte daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmak mümkün olacak. Arçelik olarak hedefimiz bu büyük dönüşümün sadece bir parçası değil öncüsü olmak. Bu doğrultuda tüm çalışma arkadaşlarımızın yapay zekânın sunduğu imkanlardan en yüksek düzeyde yararlanmasını destekliyoruz. Arçelik’s Developers’ AI Platform, yazılım geliştirme süreçlerinin pek çok aşamasında verimliliği artırmakla kalmayacak, ekiplerimizin inovasyon yetkinliklerinin de katlanarak büyümesini sağlayacak” dedi.

Arçelik ayrıca küresel ölçekte sürdürdüğü AI Champions programı ve eğitim içerikleriyle insan kaynakları, pazarlama ve endüstriyel tasarım gibi çeşitli bölümlerdeki çalışanlarının, bayilerinin ve yetkili servislerinin yapay zeka alanındaki yetkinliklerinin gelişimini destekliyor.

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