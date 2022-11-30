Samsun Büyükşehir Belediyesi, elektrikli otobüslerle 2 ayda 47 bin litre yakıt tasarrufu yaptı

Elektrikli araç kullanımı artık pek çok ulaşım türünde karşımıza çıkıyor. Özellikle toplu ulaşım için Türkiye'den yurt dışına elektrikli otobüs ihracatı yapıldığını pek çok kez görüyoruz. Ülkemizde ise bu konuda başı çeken şehirlerden biri Samsun.

Aselsan ve Temsa iş birliğiyle üretilen elektrikli otobüsler, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren Samsun'da yolcu taşımaya başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, aradan geçen süreçle ilgili yeni bir güncelleme paylaştı. Elektrikli otobüslerin hizmete alındığı 2 ayda 47 bin 456 litre yakıttan tasarruf sağlandığını vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamalarda, karbon salınımının yüzde 23'ü ulaşım araçlarından kaynaklanmakta. Yeni aldığımız elektrikli otobüslerimizle 2 ayda katettiğimiz 112 bin 990 kilometre yol için yapacağımız karbon salınımını sıfıra indirmiş durumdayız. Yaşanabilir Samsun, yaşanabilir bir dünya için elimizden geleni yapmaktayız"

İşletme maliyetinin uygunluğunun elektrikli otobüslerin kullanılma avantajlarından birini oluşturduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"12 metrelik bir elektrikli otobüsümüzün işletme maliyeti kilometre başına 2,78 lira iken, aynı boyutlardaki bir dizel otobüsün maliyeti ortalama 10,74 lira. Karbon salımı olarak 2 ayda yapmış olduğumuz 112 bin 990 kilometreyi dizel araçlarla yapmış olsak, 128,53 tonluk karbon salımı yapmış olacaktık. Toplu araç filosuna dahil olan elektrikli otobüsler, E1 Ekspres hattında günde 132 sefer ve 3 bin 360 kilometre yol katediyor.

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Eğer dizel araçlarla bu yolu yapmış olsaydık, 47 bin 456 litre yakıt harcayacak ve bütçemizden 1 milyon 237 bin 557 lira çıkacaktı ama elektrikli otobüslerle bu giderimiz 353 bin 999,24 lira oldu. Elektrikli araçları seçtiğimiz için hem yakıt giderinden 883 bin 558 lira tasarruf ettik hem de karbon salımının sıfır olmasıyla doğayı kirletmemiş olduk."

Samsun'da kullanılan elektrikli otobüslerde az kapasiteli fakat yüksek hızlı şarj olabilen bataryalar kullanıldı. Aynı otobüslerin 300 kilometre üzerinde menzile sahip versiyonları da bulunuyor ancak belediyenin talepleri doğrultusunda 15 dakikalık şarjla 80 kilometre gidebilen versiyonu üretildi. Şehirde 7 farklı noktaya şarj istasyonu bulunuyor.

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Samsun'da elektrikli otobüslerle 47 bin litre yakıt tasarrufu