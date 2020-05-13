Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Fold 2 ile aynı zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Fold Lite adlı bir cihaz geliştiriyor. Sızan ön bilgilere göre akıllı telefon 5G ağ desteğine sahip olmayacak ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine ek olarak alüminyum kasa ile gelecek.
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En uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon olacak
Güvenilir sızıntı haberleriyle adından söz ettiren Max Wienbach'ın attığı Tweet'e göre, Galaxy Fold Lite serinin ilk cihazına oranla daha küçük bir ekrana sahip olacak. Boyut olarak Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip'e daha yakın olacağı söylenebilir. Ayrıca yeni katlanabilir akıllı telefonun, bu yıl Galaxy Z Flip ile birlikte gelen ultra ince cam (UTG) teknolojisini barındırmayacağı da dikkat çeken bilgiler arasında.
Sızıntı kaynağı akıllı telefonun siyah ve mor renkte çıkacağını ve cihazda kullanılan flash sürücünün hacminin 256 GB olacağını da belirtmiş. Ekran boyutu da dahil olmak üzere diğer cihaz özellikleri ise henüz bilinmiyor. Max Wienbach son olarak, Samsung Galaxy Fold Lite'ın maliyetinin 1.099 dolar olacağını iddia ediyor ve bu da onu piyasadaki esnek ekrana sahip akıllı telefonlar arasında en uygun fiyatlı model haline getirecek. Yeni cihazın Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 ile birlikte birkaç ay içinde tanıtılması kuvvetle muhtemel.
https://www.neowin.net/news/samsung-galaxy-fold-lite-could-feature-a-1099-price-tag Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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