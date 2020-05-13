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    Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

    Sızan yeni bilgilere göre Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, fiyat etiketiyle de çok konuşulacak Galaxy Fold Lite adlı yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor
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    Gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Fold 2 ile aynı zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Fold Lite adlı bir cihaz geliştiriyor. Sızan ön bilgilere göre akıllı telefon 5G ağ desteğine sahip olmayacak ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine ek olarak alüminyum kasa ile gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek"

    En uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon olacak

    Güvenilir sızıntı haberleriyle adından söz ettiren Max Wienbach'ın attığı Tweet'e göre, Galaxy Fold Lite serinin ilk cihazına oranla daha küçük bir ekrana sahip olacak. Boyut olarak Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip'e daha yakın olacağı söylenebilir. Ayrıca yeni katlanabilir akıllı telefonun, bu yıl Galaxy Z Flip ile birlikte gelen ultra ince cam (UTG) teknolojisini barındırmayacağı da dikkat çeken bilgiler arasında.


    Sızıntı kaynağı akıllı telefonun siyah ve mor renkte çıkacağını ve cihazda kullanılan flash sürücünün hacminin 256 GB olacağını da belirtmiş. Ekran boyutu da dahil olmak üzere diğer cihaz özellikleri ise henüz bilinmiyor. Max Wienbach son olarak, Samsung Galaxy Fold Lite'ın maliyetinin 1.099 dolar olacağını iddia ediyor ve bu da onu piyasadaki esnek ekrana sahip akıllı telefonlar arasında en uygun fiyatlı model haline getirecek. Yeni cihazın Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note 20 ile birlikte birkaç ay içinde tanıtılması kuvvetle muhtemel.



    https://www.neowin.net/news/samsung-galaxy-fold-lite-could-feature-a-1099-price-tag Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Execuvite (Melik Bey) 3 gün en beğenilen anl_clk
    Sen diğer ülkelerin ekonomisi ile bizim ekonomiyi bir mi tutuyorsun şimdi , biz alamıyoruz diye herkes mi alamıyor
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    anl_clk (Anıl Çelik) 3 gün Execuvite
    Hocam 1 yıldır ıngilterede yaşıyorum. Hiç bir yabancı arkadaşımda samsung görmedim herkes iphone, huawei veya oneplus nadir de xiaomi kullanıyor.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Six Feet Under. 2 gün
    Samsung'un yeni çöpü.
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    anl_clk (Anıl Çelik) 3 gün
    Samsung çok yanlış yolda ya kimse üst model telefonunu almıyor, böyle giderse 500dolar üzeri telefon satmayacak. 1100dolar ver lite olan telefon al cidden çok garip kafalar bunlar
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    Execuvite (Melik Bey) 3 gün anl_clk
    Sen diğer ülkelerin ekonomisi ile bizim ekonomiyi bir mi tutuyorsun şimdi , biz alamıyoruz diye herkes mi alamıyor
    1 Yanıt Yanıtla +6
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