Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Gelen yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Fold 2 ile aynı zamanda piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Fold Lite adlı bir cihaz geliştiriyor. Sızan ön bilgilere göre akıllı telefon 5G ağ desteğine sahip olmayacak ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine ek olarak alüminyum kasa ile gelecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek"

En uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon olacak

Güvenilir sızıntı haberleriyle adından söz ettiren Max Wienbach'ın attığı Tweet'e göre, Galaxy Fold Lite serinin ilk cihazına oranla daha küçük bir ekrana sahip olacak. Boyut olarak Samsung'un bu yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Z Flip'e daha yakın olacağı söylenebilir. Ayrıca yeni katlanabilir akıllı telefonun, bu yıl Galaxy Z Flip ile birlikte gelen ultra ince cam (UTG) teknolojisini barındırmayacağı da dikkat çeken bilgiler arasında.



https://www.neowin.net/news/samsung-galaxy-fold-lite-could-feature-a-1099-price-tag

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Sızıntı kaynağı akıllı telefonunveçıkacağını ve cihazda kullanılan flash sürücünün hacmininolacağını da belirtmiş. Ekran boyutu da dahil olmak üzere diğer cihaz özellikleri ise henüz. Max Wienbach son olarak, Samsung Galaxy Fold Lite'ın maliyetininolacağını iddia ediyor ve bu da onu piyasadaki esnek ekrana sahip akıllı telefonlar arasındamodel haline getirecek. Yeni cihazınveile birlikte birkaç ay içindekuvvetle muhtemel.