Katlanabilir akıllı telefonlar tüketicinin ilgisini çekemedi: Pazar payı %1

Tam Boyutta Gör Apple hariç tüm büyük akıllı telefon üreticileri, katlanabilir akıllı telefonların, zayıflayan mobil cihaz pazarını canlandıracağına inanıyor. Ancak Financial Times, bu cihazların hala kitlesel tüketicilerin ilgisini çekemediği görüşünde.

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Ekranı yatay ya da dikey olarak açılan katlanabilir cihazlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını ancak yakalayabildi. Ancak bu segmentin kurucusu haline gelen Samsung, katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor. Şirket, Counterpoint Research analistlerinin 2027 yılına kadar katlanabilir modellerin 600 dolar ve üzeri fiyatlı akıllı telefon segmentindeki payının üçte biri aşacağına inanan tahminlerine işaret ediyor.

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Tüketiciler katlanabilir cihazların sağlamlığına güvenemiyor

Motorola, Huawei ve Honor gibi markalar, on yıldan uzun bir süredir en kötü yılını geçiren pazarı canlandırmak için umutlarını katlanabilir cihazlara bağlamış durumdalar. Apple şimdiye kadar bu kategorideki cihazlara ilgi göstermedi, ancak onun da katlanabilir bir iPad olasılığına işaret eden patent başvuruları var. Oppo ve Xiaomi katlanabilir cihazlar piyasaya sürdü ve Google bile Pixel Fold'un satışına başladı.

Katlanabilir telefonların yüksek maliyeti, tüketicileri böyle bir bedeli ödemeye ikna etmekten çok uzak. Zira insanlar hala esnek ekranların ve menteşe mekanizmalarının dayanıklılığı konusunda endişeli.

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