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    Katlanabilir akıllı telefonlar tüketicinin ilgisini çekemedi: Pazar payı %1

    Katlanabilir cihazlar pazarın ancak %1'ini oluşturuyor olsa da, akıllı telefon üreticileri hala katlanabilir telefonları yaygınlaştırmak istiyor.                
    Katlanabilir akıllı telefonlar tüketicinin ilgisini çekemedi Tam Boyutta Gör
    Apple hariç tüm büyük akıllı telefon üreticileri, katlanabilir akıllı telefonların, zayıflayan mobil cihaz pazarını canlandıracağına inanıyor. Ancak Financial Times, bu cihazların hala kitlesel tüketicilerin ilgisini çekemediği görüşünde.

    Ekranı yatay ya da dikey olarak açılan katlanabilir cihazlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını ancak yakalayabildi. Ancak bu segmentin kurucusu haline gelen Samsung, katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor. Şirket, Counterpoint Research analistlerinin 2027 yılına kadar katlanabilir modellerin 600 dolar ve üzeri fiyatlı akıllı telefon segmentindeki payının üçte biri aşacağına inanan tahminlerine işaret ediyor.

    Katlanabilir akıllı telefonlar tüketicinin ilgisini çekemedi Tam Boyutta Gör

    Tüketiciler katlanabilir cihazların sağlamlığına güvenemiyor

    Motorola, Huawei ve Honor gibi markalar, on yıldan uzun bir süredir en kötü yılını geçiren pazarı canlandırmak için umutlarını katlanabilir cihazlara bağlamış durumdalar. Apple şimdiye kadar bu kategorideki cihazlara ilgi göstermedi, ancak onun da katlanabilir bir iPad olasılığına işaret eden patent başvuruları var. Oppo ve Xiaomi katlanabilir cihazlar piyasaya sürdü ve Google bile Pixel Fold'un satışına başladı.

    Katlanabilir telefonların yüksek maliyeti, tüketicileri böyle bir bedeli ödemeye ikna etmekten çok uzak. Zira insanlar hala esnek ekranların ve menteşe mekanizmalarının dayanıklılığı konusunda endişeli. 

    Kaynakça https://www.ft.com/content/d8105aab-7e67-4df7-a734-d52042598009 https://arstechnica.com/gadgets/2023/12/smartphone-manufacturers-still-want-to-make-foldables-a-thing/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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