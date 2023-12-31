Katlanabilir akıllı telefonlar tüketicinin ilgisini çekemedi: Pazar payı %1

Ekranı yatay ya da dikey olarak açılan katlanabilir cihazlar, piyasaya sürülmelerinin üzerinden beş yıl geçmesine rağmen küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını ancak yakalayabildi. Ancak bu segmentin kurucusu haline gelen Samsung, katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürme çabalarını ve pazarlama yatırımlarını artırıyor. Şirket, Counterpoint Research analistlerinin 2027 yılına kadar katlanabilir modellerin 600 dolar ve üzeri fiyatlı akıllı telefon segmentindeki payının üçte biri aşacağına inanan tahminlerine işaret ediyor.
Tüketiciler katlanabilir cihazların sağlamlığına güvenemiyor
Motorola, Huawei ve Honor gibi markalar, on yıldan uzun bir süredir en kötü yılını geçiren pazarı canlandırmak için umutlarını katlanabilir cihazlara bağlamış durumdalar. Apple şimdiye kadar bu kategorideki cihazlara ilgi göstermedi, ancak onun da katlanabilir bir iPad olasılığına işaret eden patent başvuruları var. Oppo ve Xiaomi katlanabilir cihazlar piyasaya sürdü ve Google bile Pixel Fold'un satışına başladı.
Katlanabilir telefonların yüksek maliyeti, tüketicileri böyle bir bedeli ödemeye ikna etmekten çok uzak. Zira insanlar hala esnek ekranların ve menteşe mekanizmalarının dayanıklılığı konusunda endişeli.Kaynakça https://www.ft.com/content/d8105aab-7e67-4df7-a734-d52042598009 https://arstechnica.com/gadgets/2023/12/smartphone-manufacturers-still-want-to-make-foldables-a-thing/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.