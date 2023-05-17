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    Anlık Bildirim

    Samsung'un yeni pil teknolojisi telefonların geleceğini değiştirebilir

    Samsung'un yeni oksit bazlı katı hal pilleri için araştırma ve geliştirme çalışmaları hız kazandı. Yeni piller, akıllı telefonların geleceğini değiştirebilir. İşte detaylar
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    Samsung'un yeni pil teknolojisi geleceği değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    Lityum iyon piller günümüzde çoğu teknolojik üründe karşımıza çıkıyor ve bu teknolojinin çevre ve güvenlik sorunları günden güne tartışılıyor. Bu noktada yeni pil teknolojileri için yatırımlar sürerken,Samsung'un katı hal pillerde önemli bir ilerleme kaydettiği bildiriliyor. Detaylar henüz paylaşılmamış olsa da, katı hal pillerinden güç alan akıllı telefonlar beklenenden yakın olabilir. 

    Yeni nesil pil teknolojisinde önemli gelişme

    Bilmeyenler için katı hal pil teknolojisi, enerji yoğunluğunu iyileştirerek daha büyük kapasitelerin daha küçük bir hacme sığmasına olanak tanıyacak. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlarda karşımızda çıkan Lityum iyon piller, çevre sorunları ve güvenlik sorunları sebebiyle çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

    Samsung'un yeni pil teknolojisi geleceği değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    Bu noktada lityum iyon pillerle karşılaştırıldığında eşit veya daha iyi performans sunacak pil teknolojisi, yangın riski gibi güvenlik tehlikelerini de ortadan kaldıracak. Tüm bunlar düşünüldüğünde, yeni teknolojinin hem mobil hem de elektrikli araç pazarında kilometre taşı niteliğinde olacağını söyleyebiliriz. 

    Çalışmalar hız kazandı

    Bildirilenlere göre Samsung, on yılı aşkın bir süredir oksit bazlı bir katı hal pili üzerinde çalışıyor. Ancak ilginç olan, bu geliştirmeden sorumlu olan iki ayrı bölümün, yeni teknolojiyi ürünlere dahil etmeye çalışacak olması. Buna göre Samsung'un Elektro-Mekanik departmanı akıllı ve mobil cihazlara uygun katı hal pilleri sunarken, Samsung SDI, elektrikli araçlara yönelik sülfit elektrolitli katı hal pili geliştirmeye odaklanacak.

    Samsung'a ek olarak Xiaomi, QuantumScape gibi dev üreticilerin de katı hal pilleri üzerinde çalıştığını belirtelim. Öyle ki QuantumScape, bu isimler arasından en umut verici üretici konumunda. Halihazırda otomobil devleri ile görüşmelere başlayan şirket, katı hal pilleri için prototip sevkiyatlarına başladı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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