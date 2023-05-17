Samsung'un yeni pil teknolojisi telefonların geleceğini değiştirebilir

Yeni nesil pil teknolojisinde önemli gelişme
Bilmeyenler için katı hal pil teknolojisi, enerji yoğunluğunu iyileştirerek daha büyük kapasitelerin daha küçük bir hacme sığmasına olanak tanıyacak. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlarda karşımızda çıkan Lityum iyon piller, çevre sorunları ve güvenlik sorunları sebebiyle çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Çalışmalar hız kazandı
Bildirilenlere göre Samsung, on yılı aşkın bir süredir oksit bazlı bir katı hal pili üzerinde çalışıyor. Ancak ilginç olan, bu geliştirmeden sorumlu olan iki ayrı bölümün, yeni teknolojiyi ürünlere dahil etmeye çalışacak olması. Buna göre Samsung'un Elektro-Mekanik departmanı akıllı ve mobil cihazlara uygun katı hal pilleri sunarken, Samsung SDI, elektrikli araçlara yönelik sülfit elektrolitli katı hal pili geliştirmeye odaklanacak.
Samsung'a ek olarak Xiaomi, QuantumScape gibi dev üreticilerin de katı hal pilleri üzerinde çalıştığını belirtelim. Öyle ki QuantumScape, bu isimler arasından en umut verici üretici konumunda. Halihazırda otomobil devleri ile görüşmelere başlayan şirket, katı hal pilleri için prototip sevkiyatlarına başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.