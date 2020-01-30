Samsung 2019 yılını büyük düşüşlerle kapattı

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DRAM fiyatlarının artması ile parlak bir 2018 yılı geçiren Samsung bir ara en büyük yonga üreticisi ünvanını da Intel'in elinden almıştı. Ne varki düşüşe geçen DRAM fiyatları, ekran talepleri, amiral gemileri derken 2019 yılı hüsranla sonuçlandı.

Son 3 yılın en düşüğü oldu

Yılın dördüncü çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 50 milyar dolar civarında gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre küçük bir düşüş yaşandı. Önceki yıla göre ise stabil kaldı. Faaliyet karı 6 milyar dolar ile hem çeyrek hem de yıl bazında oldukça düştü.

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Mobil cihaz bölümü 2019 yılının en düşük gelirlerini elde etti. Ekran ve yarıiletken bölümü de yılı dengelemeyi başardı. Mobil cihaz haricindeki tüketici ürünlerinin toplandığı bölüm ise 2019 yılının en iyi performansını gösterdi.

2019 yılı genelinde ise 200 milyar dolar civarında gelir elde edildi ve son 3 yılın en düşük seviyesi geldi. Sadece mobil cihaz bölümü ve tüketici elektroniği bölümü küçük düşüşler yaşadı. Ekran bölümü, yarı iletken bölümü ve diğer cihazların yer aldığı bölüm son 3 yılın en düşük gelirlerini elde etti.

2020 yılı için Samsung'un en büyük beklentisi elbette Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip modeli. Ayrıca Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite ve alt seviyede Galaxy A serisinden beklenti de yüksek. Yine Avrupa Şampiyonası nedeniyle televizyon satışlarında artış olması bekleniyor.

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-fourth-quarter-and-fy-2019-results?

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