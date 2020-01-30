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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 2019 yılını büyük düşüşlerle kapattı

    Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi beklenen satışları yapamayınca geçen yıl Samsung için düşüş yılı oldu. Tüketici Elektroniği hariç tüm bölümler bu düşüşe katkı yaptı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung 2019 yılını büyük düşüşlerle kapattı
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    DRAM fiyatlarının artması ile parlak bir 2018 yılı geçiren Samsung bir ara en büyük yonga üreticisi ünvanını da Intel'in elinden almıştı. Ne varki düşüşe geçen DRAM fiyatları, ekran talepleri, amiral gemileri derken 2019 yılı hüsranla sonuçlandı.

    Son 3 yılın en düşüğü oldu

    Yılın dördüncü çeyrek raporlarına göre elde edilen toplam gelir 50 milyar dolar civarında gerçekleşti. Önceki çeyreğe göre küçük bir düşüş yaşandı. Önceki yıla göre ise stabil kaldı. Faaliyet karı 6 milyar dolar ile hem çeyrek hem de yıl bazında oldukça düştü.

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    Mobil cihaz bölümü 2019 yılının en düşük gelirlerini elde etti. Ekran ve yarıiletken bölümü de yılı dengelemeyi başardı. Mobil cihaz haricindeki tüketici ürünlerinin toplandığı bölüm ise 2019 yılının en iyi performansını gösterdi.

    2019 yılı genelinde ise 200 milyar dolar civarında gelir elde edildi ve son 3 yılın en düşük seviyesi geldi. Sadece mobil cihaz bölümü ve tüketici elektroniği bölümü küçük düşüşler yaşadı. Ekran bölümü, yarı iletken bölümü ve diğer cihazların yer aldığı bölüm son 3 yılın en düşük gelirlerini elde etti.

    2020 yılı için Samsung'un en büyük beklentisi elbette Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip modeli. Ayrıca Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite ve alt seviyede Galaxy A serisinden beklenti de yüksek. Yine Avrupa Şampiyonası nedeniyle televizyon satışlarında artış olması bekleniyor.



    https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-fourth-quarter-and-fy-2019-results? Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DeepBluee2 29 dk.
    Fiyatlar düşmüyor 2 yıllık telefonlara güncelleme gelmiyor eğer ios gibi 4 5 yıllıklara bile verirse gelişme gösterebilir
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    qoqoCAN 41 dk.
    aynen samsung batmış
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    porsche911gt2 49 dk.
    yemin ediyorum başlığı görünce ekrem71 haberi oduğunu tahmin ettim.
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    atilasat 52 dk.
    vay be düşmüş hali 200 milya dolar.

    200 000 000 000 $
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    Jon_Kar 1 sa.
    1000 dolara telefon satarsan öyle olur
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