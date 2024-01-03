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    Samsung, 2024 QD-OLED oyuncu monitörlerini duyurdu

    Samsung, CES 2024 öncesi yeni QD-OLED oyuncu monitörlerini duyurdu: : Odyssey OLED G6, Odyssey OLED G8 ve Odyssey OLED G9. Peki, Samsung'un 2024 oyun monitörleri özellikleri ile neler sunuyor?
    Samsung Odyssey OLED oyuncu monitörleri 2024 Tam Boyutta Gör
    Samsung, CES 2024 fuarında sergileyeceği üç yeni OLED oyuncu monitörünü tanıttı. Odyssey serisi, yeni ekran boyutları ve daha yüksek yenileme hızları ile geliyor.

    Samsung Odyssey OLED G6 Oyuncu Monitörü

    Samsung Odyssey OLED G6 oyun monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    G60SD model numaralı Samsung Odyssey OLED G6, Samsung’un şimdiye kadarki en ufak boyutlu OLED oyun monitörü. 27 inç QD-OLED monitör, QHD çözünürlük, 360Hz yenileme hızı, 0.03 ms tepki süresi (GtG), 400 nit parlaklık sunuyor. Monitör, AMD FreeSync Premium Pro ve VESA DisplayHDR Black 400 sertifikasına sahip. Monitörde iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve USB hub mevcut. İnce metal standa sahip olan monitörün arkasında RGB aydınlatma (Core Lightning+) mevcut. Monitör, pivot, döndürme ve eğme ayarlarını destekleyen yüksekliği ayarlanabilir bir standa sahip.

    Samsung Odyssey OLED G8 Oyuncu Monitörü

    Samsung Odyssey OLED G8 oyun monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    G80SD model numaralı Samsung Odyssey OLED G8, 4K çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, AMD FreeSync Premium Pro ve VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasında sahip 32 inç OLED oyuncu monitörü. Monitörde iki adet HDMI 2.1 portu, DisplayPort 1.4 portu ve USB hub mevcut. Monitör, görselleri ve yazıları klavye ve fare ile monitöre bağlı Galaxy cihazlar arasında kolayca aktarmanıza olanak tanıyan Çoklu Kontrol özelliğine sahip. Monitör, HCA, Matter ve SmartThings’i destekleyen yerleşik Smart Hub’a sahip. Tizen üzerinde çalışan monitörde bulut oyun akışı hizmetlerine erişim sunan Samsung Gaming Hub da bulunuyor. Stand, yükseklik, pivot, döndürme ve eğmeyi destekliyor.

    Samsung Odyssey OLED G9 Oyuncu Monitörü

    Samsung Odyssey OLED G9 oyun monitörü özellikleri Tam Boyutta Gör
    G95SD model numarasını taşıyan Samsung Odyssey OLED G9, DQHD (5120 x 1440) çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 32:9 en boy oranı, 0.03 ms tepki süresi (GtG) sunan 49 inç kavisli OLED ekrana sahip. Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Smart Hub’a sahip. Bu, kullanıcıların tüm popüler ses ve video akışı uygulamaların erişebileceği, akıllı ev cihazlarını kontrol edebileceği, bulut oyun akışı hizmetlerini kullanabileceği anlamına geliyor. Monitör, AMD FreeSync Premium Pro, VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikasına sahip. Bu modelde de Çoklu Kontrol özelliği mevcut. Bağlantı noktaları açısından da değişiklik yok.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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