Samsung, dev ekranlı buzdolabını tanıttı: Tüm servisler elinizin altında

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2023’te göstereceği yeni 32" dokunmatik ekranlı buzdolabını tanıttı. Şirketin şimdiye kadarki en büyük ekranlı buzdolabında birçok uygulama ve servis entegre çalışıyor.

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32 inç dokunmatik ekran

Bespoke Refrigerator Family Hub Plus adıyla tanıtılan yeni Samsung buzdolabı 32 inç dokunmatik ekrana sahip. Böylesine büyük bir ekranda video izlemekten SmartThings uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye, yemek tariflerine bakmaktan fotoğraf bakmaya pek çok şey yapılabilir. Bespoke Family Hub buzdolabının özelliklerine gelin yakından bakalım.

TV izlemek için özel uygulama, videolar için PiP modu

Samsung’un 5 Ocak 2023’te başlayacak CES fuarında sergileyeceği yeni buzdolabı önceki nesile kıyasla çok daha büyük ekrana sahip. Samsung TV Plus uygulaması üzerinden televizyon kanallarına göz atmak, videoları resim içinde resim modunda görüntülemek mümkün. Ekran dikey olduğundan Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok gibi sosyal ağ platformlarından paylaşılan dikey formatta videolar da izlenebilir. Sanat eserleri ve tabloları görüntülemek için özel bir uygulama (Samsung Bespoke Atelier) bile mevcut.

Google Fotoğraflar entegrasyonu

32 inç dokunmatik ekranlı yeni Samsung buzdolabı, yerleşik SmartThings’e sahip olduğundan ekstra IoT hub satın alma ihtiyaç duyulmayacak. Yeni modelde Google Fotoğraflar için de destek var. Şimdiye kadarki modellerde yalnızca OneDrive entegrasyonu vardı.

Alışveriş için özel uygulama

Tabii ki Amerika için, temel gıda ürünlerini tek dokunuşla sipariş etme kolaylığı sunan Amazon Your Essentials da buzdolabına dahil edilmiş.

CES 2023'te tanıtılacak

Samsung, 32 inç dev ekranlı buzdolabı için fiyat bilgisini paylaşmadı ancak birkaç hafta içinde Amerika ve Güney Kore’de satışa çıkması bekleniyor.

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