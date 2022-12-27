LG, yeni kablosuz soundbar modellerini duyurdu: CES 2023'te tanıtılacak

LG'nin 2023 soundbarları ne sunacak?
LG’nin 2023 soundbard modelleri, Dolby Atmos ve DTS:X gibi sürükleyici surround ses formatlarını, üçlü ses teknolojisiyle birlikte sunuyor. LG’nin sanal bir orta katman eklemek için HRTF (Head-Related Transfer Function) tabanlı 3D motor tarafından gerçekleştirilen kanal analizini kullanacağı üç seviyeli uzamsal ses teknolojisi, yeni göreceğimiz özelliklerden biri olacak. LG, bu teknolojisinin dinleyicileri sürükleyici bir ses ortamının merkezine yerleştiren inandırıcı bir boşluk hissiyle inanılmaz derecede gerçekçi bir ses ile sonuçlandığını söylüyor.
LG SC9 ve SE6 soundbardlar, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve 4K/120Hz gibi HDMI 2.1 özelliklerini sunacak. Bu özellikler, üst seviye televizyonlarda yaygın, soundbardlarda da görmeye başladık.
LG, 2023 soundbarları için fiyat bilgisi ve çıkış tarihini paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d