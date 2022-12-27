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    LG, yeni kablosuz soundbar modellerini duyurdu: CES 2023'te tanıtılacak

    LG, önümüzdeki birkaç gün içinde Las Vegas’taki CES 2023 etkinliğinde tanıtacağı ses sistemlerini duyurdu. LG’nin yeni soundbard modelleri SC9 ve SE6, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    lg 2023 soundbar Tam Boyutta Gör
    LG, CES 2023’te tanıtacağı iki yeni SC9 ve SE6 soundbard ses sistemini duyurdu. Şirket, 2023 için Wowcast teknolojisini daha da geliştiriyor. Soundbard ile uyumlu LG TV arasında tamamen kablosuz ses bağlantısı sağlamanın yanı sıra Wow Orchestra sayesinde TV’nin tüm hoparlörleri soundbard ile birlikte çalışıp sürükleyici ses deneyimi yaratacak. LG TV’nin giriş ekran paneli üzerinden soundbarın tüm ayarlarına erişilebilecek. 

    LG'nin 2023 soundbarları ne sunacak?

    LG’nin 2023 soundbard modelleri, Dolby Atmos ve DTS:X gibi sürükleyici surround ses formatlarını, üçlü ses teknolojisiyle birlikte sunuyor. LG’nin sanal bir orta katman eklemek için HRTF (Head-Related Transfer Function) tabanlı 3D motor tarafından gerçekleştirilen kanal analizini kullanacağı üç seviyeli uzamsal ses teknolojisi, yeni göreceğimiz özelliklerden biri olacak. LG, bu teknolojisinin dinleyicileri sürükleyici bir ses ortamının merkezine yerleştiren inandırıcı bir boşluk hissiyle inanılmaz derecede gerçekçi bir ses ile sonuçlandığını söylüyor.

    LG SC9 ve SE6 soundbar Tam Boyutta Gör
    Buna bağlı olarak, yeni soundbard ses sistemleri standart, ik kanallı sesi alıp daha sürükleyici, 3D benzeri bir deneyime dönüştürebilen LG’nin ses yükseltme teknolojisi olan üçlü ses optimize ediciye sahip olacak.

    LG SC9 ve SE6 soundbardlar, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük gecikme modu (ALLM) ve 4K/120Hz gibi HDMI 2.1 özelliklerini sunacak. Bu özellikler, üst seviye televizyonlarda yaygın, soundbardlarda da görmeye başladık.

    LG, 2023 soundbarları için fiyat bilgisi ve çıkış tarihini paylaşmadı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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