Samsung, 3nm sürecinde sorunlar yaşamaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Samsung, birkaç aydır yüksek hacimli 3nm sürecine dayalı yongaları üretmeye başlamış durumda fakat üretimde verimlilik ve performans noktasında zorluklarla karşılaşıyor. Öte yandan Samsung’un karşılaştığı sorunların üstesinde gelmesi için yeni yapılandırmalar yaptığı bildiriliyor.

Samsung'un 3nm sıkıntısı devam ediyor

Kore medyasına göre Samsung’un 3nm sürecinde karşılaştığı sorunların en büyüklerinden birisi teknik aksilikler değil, yarı iletken alanındaki yetenek eksikliği. Samsung Foundry, 3nm tabanlı yonga seti üretimini sürdürmek için yeterli Ar-Ge insan gücüne sahip görünmüyor ve şirket sorunları azaltmak için bir dönüşüm içinde.

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Güney Koreli teknoloji, sorunların üstesinden gelebilmek için elindeki insan gücünü eski üretim süreçlerinden 3nm süreçlerine kaydırmaya başladı. Endüstri gözlemcilerine göre Samsung, tüm işlem süreçleri için yeterli insan kaynağına sahip değil ve firma 130nm ve 65nm üzerinde çalışan ekipleri yeniden dağıtıyor.

Bununla birlikte, bu yeniden yapılanma ek maliyetlere de neden oluyor. Örneğin Samsung'un, artık 130nm ve 65nm süreçlerine dayalı yonga siparişlerini artık kabul etmediği söyleniyor. Samsung ise bu iddiaları yalanladı ve 130nm ve 65nm üretimine devam ettiğini açıkladı. Yarı iletken alanındaki rekabet söz konusu olduğunda Samsung için iyi haber ise bu yaşadığı sorunlarda yalnız olmaması. ABD, Tayvan ve Çin'deki yarı iletken şirketleri de daha fazla insanı işe almak için mücadele ediyor.

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Samsung, 3nm’de sorunlar yaşamaya devam ediyor