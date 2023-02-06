Galaxy S24’te kullanılacak olan Exynos 2400 yongasından detaylar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S serisi üst düzey akıllı telefonların uzunca bir süre kendi üretimi Exynos işlemcileri kullandı. Ancak firma, Galaxy S23 serisinin tamamında Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 yongasına yer verdi. Öte yandan Güney Koreli teknoloji devi, görünüşe göre Exynos 2400 adlı bir platform üzerinde çalışıyor.

Exynos 2400 özellikleri detaylarınıyor

Samsung ürünleri hakkında verdiği doğru bilgilerle tanınan Ice Universe’e göre firma halihazırda Exynos 2400 yongası üzerinde çalışıyor. Bu yonga toplamda 10 çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olacak. Buna göre Exynos 2400’de bir adet yüksek frekansı Cortex X4, iki adet yüksek frekanslı Cortex A720, üç adet düşük frekanslı Cortex A720 ve dört çekirdekli Cortex 520 işlemci yapılandırmasını göreceğiz.

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Elimizde bulunan bilgilere göre şimdilik bu yonganın hangi akılı telefona güç vereceği belirsiz fakat isimlendirmeye göre en olası telefon Galaxy S24 serisi gibi görünüyor. Bilindiği üzere Exynos 2100 yongası 2021 yılında Galaxy S21 serisinde, Exynos 2022 yongası 2022 yılında Galaxy S22 serisinde kullanılmıştı.

Samsung’un Galaxy S23 serisinde kendi işlemcilerini kullanmama nedeni ise performans konusundaki yetersizlik. TSMC üretimi Snapdragon 8 Gen 2, oldukça güçlü bir mobil yonga. Önceki nesil Snapdragon 8 Gen 1 ile Exynos 2100 arasındaki fark oldukça fazlaydı. Ancak Samsung, kendi çiplerini geliştirmeye ve bu alanda yatırımlar yapmaya devam ediyor.

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Galaxy S24’te kullanılacak olan Exynos 2400 yongası ortaya çıktı