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    Samsung, katı hal pil yarışında: 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor

    Samsung, 9 dakikada şarj olan, yüksek yoğunluğa sahip, 20 yıl ömürlü katı hal pil geliştiriyor. Pilot üretim hattını devreye alan şirket, 2027 yılında seri üretime geçmeyi hedefliyor.
    Samsung, 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen SNE Battery Day 2024 fuarında katı hal pil teknolojisinde gerçekleştirdiği atılımları duyurarak sektörde yankı uyandırdı.

    Samsung, katı hal pil yarışında iddialı

    Güney Koreli dev, katı hal piller için inşa ettiği pilot üretim hattının tam olarak faaliyete geçtiğini açıkladı. Samsung, 2027'ye kadar katı hal pillerinin seri üretimine geçmeyi geçmeyi planlıyor. Şirket ayrıca, ilk test ürünlerini elektrikli araç üreticilerine teslim ettiğini de açıkladı.

    Samsung, katı hal pillerinin sadece 9 dakikada şarj olabildiğini ve 20 yıl ömre sahip olduğunu iddia ediyor. Üstelik yüksek enerji yoğunluğuyla 1000 km menzilli otomobillerin önünü açacağını söyliyor.

    Katı hal piller, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömrü ve güvenli olmasıyla elektrikli araç piyasasını kökünden değiştirme potansiyeli sebebiyle, birçok batarya üretisinin ilgisini çekiyor. Bu pilleri ticari olarak piyasaya sürme yönünde büyük bir rekabet bulunuyor.

    Samsung, katı hal pillerinin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle, bu pillerin ilk olarak "süper premium" araç segmentinde kullanılacağını belirtiyor. Şirket ayrıca, premium segment için yüksek nikel içeriğine sahip NCS hücrelerini piyasaya sürecek.

    Samsung'un oksit katı hal pil teknolojisi, ana akım elektrikli araç pillerinin 270 Wh/kg yoğunluğunun neredeyse iki katı olan 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu artan yoğunluk, mevcut elektrikli araçların sürüş menzilini iki katına çıkarabilir.

    Samsung, katı hal piller üzerindeki çalışmalarına ek olarak, daha uygun fiyatlı lityum demir fosfat (LFP) ve kobalt içermeyen piller ve maliyetleri düşürmek için kuru elektrot üretim yöntemi üzerinde de çalışıyor.

    Çinli CATL ve BYD, batarya üretimi konusunda dünyada ilk ilk sırada yer alırken, LG ve Panasonic gibi üreticiler onları takip ediyor. Samsung, batarya üretimi konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da, geleceğe yönelik iddialı ürünleriyle rakiplerini yakalamayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/samsungs-ev-battery-600-mile-charge-in-9-mins https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=29222
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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