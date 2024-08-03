Samsung, katı hal pil yarışında: 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen SNE Battery Day 2024 fuarında katı hal pil teknolojisinde gerçekleştirdiği atılımları duyurarak sektörde yankı uyandırdı.

Samsung, katı hal pil yarışında iddialı

Güney Koreli dev, katı hal piller için inşa ettiği pilot üretim hattının tam olarak faaliyete geçtiğini açıkladı. Samsung, 2027'ye kadar katı hal pillerinin seri üretimine geçmeyi geçmeyi planlıyor. Şirket ayrıca, ilk test ürünlerini elektrikli araç üreticilerine teslim ettiğini de açıkladı.

Samsung, katı hal pillerinin sadece 9 dakikada şarj olabildiğini ve 20 yıl ömre sahip olduğunu iddia ediyor. Üstelik yüksek enerji yoğunluğuyla 1000 km menzilli otomobillerin önünü açacağını söyliyor.

Katı hal piller, yüksek enerji yoğunluğu, uzun ömrü ve güvenli olmasıyla elektrikli araç piyasasını kökünden değiştirme potansiyeli sebebiyle, birçok batarya üretisinin ilgisini çekiyor. Bu pilleri ticari olarak piyasaya sürme yönünde büyük bir rekabet bulunuyor.

Samsung, katı hal pillerinin yüksek üretim maliyetleri nedeniyle, bu pillerin ilk olarak "süper premium" araç segmentinde kullanılacağını belirtiyor. Şirket ayrıca, premium segment için yüksek nikel içeriğine sahip NCS hücrelerini piyasaya sürecek.

Yeni tasarım sayesinde katı hal lityum bataryalarda ciddi gelişme 2 gün önce eklendi

Samsung'un oksit katı hal pil teknolojisi, ana akım elektrikli araç pillerinin 270 Wh/kg yoğunluğunun neredeyse iki katı olan 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip. Bu artan yoğunluk, mevcut elektrikli araçların sürüş menzilini iki katına çıkarabilir.

Samsung, katı hal piller üzerindeki çalışmalarına ek olarak, daha uygun fiyatlı lityum demir fosfat (LFP) ve kobalt içermeyen piller ve maliyetleri düşürmek için kuru elektrot üretim yöntemi üzerinde de çalışıyor.

Çinli CATL ve BYD, batarya üretimi konusunda dünyada ilk ilk sırada yer alırken, LG ve Panasonic gibi üreticiler onları takip ediyor. Samsung, batarya üretimi konusunda rakiplerinin gerisinde kalsa da, geleceğe yönelik iddialı ürünleriyle rakiplerini yakalamayı amaçlıyor.

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Samsung, 9 dakikada şarj olan 20 yıl ömürlü pil geliştiriyor