Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni tasarım sayesinde katı hal lityum bataryalarda ciddi gelişme

    Çin'de Qingdao Biyoenerji ve Biyoproses Teknolojisi Enstitüsü'ndeki (QIBEBT) araştırmacılar, geliştirdikleri tasarımla katı hal lityum bataryalarda ciddi gelişme kaydetti.
    Yeni tasarım sayesinde katı hal lityum bataryalarda ciddi gelişme Tam Boyutta Gör
    QIBEBT’deki araştırmacılar, uluslararası bir çalışma kapsamında tamamen katı hal lityum bataryaların (ASLB) katot malzemesinde stratejin bir değişiklik yaparak bataryalarında kullanım ömrünü ve enerji yoğunluğunu önemli ölçüde artırmayı başardı. Bilmeyenler için ASLB, yanıcı sıvı yerine ince katı hal elektrolit kullanan, metalik lityum kullanımına olanak tanıyan ve yüksek enerji yoğunlukları elde eden gelişmiş pil teknolojileri olarak tanımlanıyor.

    Mevcut tamamen katı hal lityum bataryalar (ASLB), iletimi artırmak için elektrokimyasal olarak aktif olmayan katkı maddeleri gerektiren heterojen kompozit katotlar nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Bu katkı maddeleri gerekli olmakla birlikte, çalışma sırasında bataryaların enerji yoğunluğunu ve kullanım ömürlerini azaltıyor. Ancak araştırmacılar buradaki soruna çözüm bularak önemli bir adım atmış durumdalar.

    Enerji depolamada potansiyeli büyük

    Yeni tasarım sayesinde katı hal lityum bataryalarda ciddi gelişme Tam Boyutta Gör
    Sorunun çözümünü sıfır gerilimli bir malzemede (LTG0.25PSSe0.2) bulan araştırmacılar böylelikle ek iletken katkı maddelerine ihtiyaç duymadan şarj ve deşarj süreci boyunca verimli yük taşınımı sağlamayı başardılar. Araştırmacılar çözümlerinin etkinliğini göstermek için homojen bir katot kullanılarak yapılan bataryalar üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdi.

    Ekip, çalışmalarında pillerinin gram başına 250 mAh'lik özgül bir kapasiteye sahip olduğunu buldu. Standart lityum iyon bataryalarda bu, gram başına 100-200 mAh seviyesinde yer alıyor. Ayrıca araştırmacılar, yeni ASLB’nin 20.000 döngüden fazla istikrarlı çalışma ve hücre düzeyinde 390 Wh enerji yoğunluğu sunduğunu söylüyor. Enerji yoğunluğunda lityum iyona kıyasla yüzde 30 ila 95 arasında bir artış sağlanmış durumda. Tüm bunların oda sıcaklığında olduğunu da belirtelim.

    Yüksek enerji yoğunluğu ve uzun kullanım ömrü sayesinde tam katı hal lityum bataryalar enerji depolamada büyük potansiyele sahip olabilir. Fosil yakıtlardan uzaklaşırken ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlanırken enerjiyi depolamak giderek önemli hale geliyor. Enerji depolamanın ötesinde bu tipteki bataryalar elektrikli araçlarda da kullanılıyor. Şimdilik yaygın bir seri üretim olmasa da katı hal bataryalar 2025-2027 arasında kapsamlı üretimlere çeşitli firmalar aracılığıyla girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bütün kanallar çekiyor show tv çekmiyor hyundai accent 1.5 gls ile 1.5 i gls arasındaki fark yirmilik dişe dolgu yaptıranlar kafayı yemek üzereyim yatılı dershane var mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız