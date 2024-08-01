Yeni tasarım sayesinde katı hal lityum bataryalarda ciddi gelişme

Mevcut tamamen katı hal lityum bataryalar (ASLB), iletimi artırmak için elektrokimyasal olarak aktif olmayan katkı maddeleri gerektiren heterojen kompozit katotlar nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Bu katkı maddeleri gerekli olmakla birlikte, çalışma sırasında bataryaların enerji yoğunluğunu ve kullanım ömürlerini azaltıyor. Ancak araştırmacılar buradaki soruna çözüm bularak önemli bir adım atmış durumdalar.
Enerji depolamada potansiyeli büyük
Ekip, çalışmalarında pillerinin gram başına 250 mAh'lik özgül bir kapasiteye sahip olduğunu buldu. Standart lityum iyon bataryalarda bu, gram başına 100-200 mAh seviyesinde yer alıyor. Ayrıca araştırmacılar, yeni ASLB’nin 20.000 döngüden fazla istikrarlı çalışma ve hücre düzeyinde 390 Wh enerji yoğunluğu sunduğunu söylüyor. Enerji yoğunluğunda lityum iyona kıyasla yüzde 30 ila 95 arasında bir artış sağlanmış durumda. Tüm bunların oda sıcaklığında olduğunu da belirtelim.
Yüksek enerji yoğunluğu ve uzun kullanım ömrü sayesinde tam katı hal lityum bataryalar enerji depolamada büyük potansiyele sahip olabilir. Fosil yakıtlardan uzaklaşırken ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş hızlanırken enerjiyi depolamak giderek önemli hale geliyor. Enerji depolamanın ötesinde bu tipteki bataryalar elektrikli araçlarda da kullanılıyor. Şimdilik yaygın bir seri üretim olmasa da katı hal bataryalar 2025-2027 arasında kapsamlı üretimlere çeşitli firmalar aracılığıyla girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.