Samsung, dünyanın ilk küçük katı hal pilini geliştirdi: 2026'da Galaxy Watch'da yer alabilir

Business Korea'nın belirttiğine göre prototip pil 200 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip ve bu değerin pil sektöründeki en yüksek değer olduğu belirtiliyor. Ancak günümüzde 1000 Wh/L seviyesine çıkan lityum iyon bataryalar mevcut. Muhtemelen burada raporlamadan kaynaklı bir hata bulunuyor.
Katı hal pil geliştirme yarışı tüm hızıyla devam ederken, yavaş yavaş teknolojinin ticari kullanıma geçmeye yaklaştığını görüyoruz. Samsung'un bu yeni küçük pili de bu yönde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yakında çok daha uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler, kulaklıklar ve diğer giyilebilir cihazlar görmeye başlayacağız gibi görünüyor.
Yeni ultra küçük katı hal pilinin devam eden test sürecini başarıyla geçmesi durumunda, Samsung Electro-Mechanics 2026'nın ilk yarısında seri üretime başlamayı planlıyor. Gelecekteki Galaxy Watch 9 serisi, 2026 Galaxy Buds ve Galaxy Ring bunu kullanan ilk Samsung giyilebilir cihazları olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu