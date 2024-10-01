Samsung, dünyanın ilk küçük katı hal pilini geliştirdi: 2026'da Galaxy Watch'da yer alabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un bir alt kolu olan Samsung Electro-Mechanics, dünyanın ilk ultra küçük tamamen katı hal pilini geliştirdiği açıkladı. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan bu piller, 2026'da şirketin akıllı saatleri ve kulaklıkları gibi giyilebilir cihazlarında yer almaya başlayacak.

Business Korea'nın belirttiğine göre prototip pil 200 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip ve bu değerin pil sektöründeki en yüksek değer olduğu belirtiliyor. Ancak günümüzde 1000 Wh/L seviyesine çıkan lityum iyon bataryalar mevcut. Muhtemelen burada raporlamadan kaynaklı bir hata bulunuyor.

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Katı hal pil geliştirme yarışı tüm hızıyla devam ederken, yavaş yavaş teknolojinin ticari kullanıma geçmeye yaklaştığını görüyoruz. Samsung'un bu yeni küçük pili de bu yönde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yakında çok daha uzun pil ömrüne sahip akıllı saatler, kulaklıklar ve diğer giyilebilir cihazlar görmeye başlayacağız gibi görünüyor.

Yeni ultra küçük katı hal pilinin devam eden test sürecini başarıyla geçmesi durumunda, Samsung Electro-Mechanics 2026'nın ilk yarısında seri üretime başlamayı planlıyor. Gelecekteki Galaxy Watch 9 serisi, 2026 Galaxy Buds ve Galaxy Ring bunu kullanan ilk Samsung giyilebilir cihazları olabilir.

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Samsung, dünyanın ilk küçük katı hal pilini geliştirdi