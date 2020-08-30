Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı

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Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yaklaşık 10 aydır piyasaya çıkmasını beklediğimiz Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü nihayet tanıtıldı. Performans arayanlar için Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü en ideali olacak.

Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD özellikleri

Samsung’un PCIe 4.0 standardına geçişinin ilk ürünü olacak 980 PRO SSD modeli CES 2020 fuarında görücüye çıkmış ancak bir türlü piyasaya sürülememişti. M.2 2280 form faktöründe olan sürücüden en iyi verim için haliyle PCIe 4.0 uyumlu platformlar gerekiyor.

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Samsung yeni sürücüsü için özelleştirilmiş Elpis kontrolcüsünü kullanıyor. Hücre başı 3 bit veriye izin veren MLC NAND bellek modülleri ile birlikte 7000MB/s okuma hızları ve 5000MB/s yazma hızları mümkün oluyor. Rastgele erişimde ise 800 000 IOPS okuma ve 1 000 000 yazma değerleri sunuyor. Kapasiteye göre bu değerler biraz daha azalıyor.

Isınmanın önüne geçmek için firma kontrolcünün üzerinde nikel kaplama bir termal ısı dağıtıcı kullanmış. Ayrıca devre kartı için de bakır bir film kaplama mevcut. Dynamic Thermal Guard teknolojisi en optimal ısıyı sağlamaya çalışıyor.

980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü 250GB, 500GB ve 1TB kapasiteler ile gelecek. Şimdilik hangi ülkelerde ve hangi fiyattan piyasaya sürüleceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

https://wccftech.com/samsung-980-pro-pcie-4-0-ssds-official-with-up-to-1-tb-capacities/

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