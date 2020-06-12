Samsung 980 Pro yakında gelebilir

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Samsung halihazırda PCIe 4.0 destekli bir NVMe SSD çözümü sunmuş değil. Son kullanıcı pazarında güncel standart üzerinde yükselen depolama çözümlerinin yaygınlaşmasıyla Güney Koreli isimden de bir hamle yolda.

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Phison E16'lı SSD'lerin rakibi geliyor

Mevcut PCIe 4.0 tabanlı SSD’lere baktığımızda neredeyse tüm çözümlerde Phison E16 kontrolcüsüne yer verildiğini görüyoruz. Sıralı okuma/yazmada sırasıyla 4400/5000 MB/s hızlarına ulaşan NVMe SSD’lere güç veren kontrolcü bu açıdan PCIe 4.0’ın X4 arayüzünde sağladığı bant genişliğini tam manasıyla kullanamıyor.

Samsung tarafı ise en son CES 2020’de 980 Pro çözümünü tanıtmış ancak o günden bu yana kaydadeğer bir adım atmamıştı. Gelen haberlere göre Samsung önümüzdeki 2 ay içerisinde beklenen NVMe SSD’sini satışa sunacak.

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CES 2020’deki tanıtımda 6.5 GB/s’lik hıza ulaşan örnek bu açıdan ümit verici. Henüz detaylar bilinmese de Samsung’un PCIe 4.0 uyumlu kendi kontrolcüsü ve güncellenmiş 3D VNAND yongalarını görmeyi beklediğimiz 980 Pro çözümü, performansı itibariyle PS5’te yer alan 5.5 GB/s sıralı hıza ulaşabilen depolama biriminin en hızlı ünvanını elinden alacağa benziyor. Phison kanadının bu yıl sonuna doğru duyurması beklenen E18

https://www.overclock3d.net/news/storage/samsung_s_ps5-surpassing_980_pro_ssd_is_due_to_release_in_two_months_-_rumour/1

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