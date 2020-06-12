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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung 980 Pro yakında gelebilir

    PCIe 4.0 standartının lideri yakında gelebilir.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Samsung 980 Pro yakında gelebilir
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    Samsung halihazırda PCIe 4.0 destekli bir NVMe SSD çözümü sunmuş değil. Son kullanıcı pazarında güncel standart üzerinde yükselen depolama çözümlerinin yaygınlaşmasıyla Güney Koreli isimden de bir hamle yolda.

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    Phison E16'lı SSD'lerin rakibi geliyor

    Mevcut PCIe 4.0 tabanlı SSD’lere baktığımızda neredeyse tüm çözümlerde Phison E16 kontrolcüsüne yer verildiğini görüyoruz. Sıralı okuma/yazmada sırasıyla 4400/5000 MB/s hızlarına ulaşan NVMe SSD’lere güç veren kontrolcü bu açıdan PCIe 4.0’ın X4 arayüzünde sağladığı bant genişliğini tam manasıyla kullanamıyor.

    Samsung tarafı ise en son CES 2020’de 980 Pro çözümünü tanıtmış ancak o günden bu yana kaydadeğer bir adım atmamıştı. Gelen haberlere göre Samsung önümüzdeki 2 ay içerisinde beklenen NVMe SSD’sini satışa sunacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı"

    CES 2020’deki tanıtımda 6.5 GB/s’lik hıza ulaşan örnek bu açıdan ümit verici. Henüz detaylar bilinmese de Samsung’un PCIe 4.0 uyumlu kendi kontrolcüsü ve güncellenmiş 3D VNAND yongalarını görmeyi beklediğimiz  980 Pro çözümü, performansı itibariyle PS5’te yer alan 5.5 GB/s sıralı hıza ulaşabilen depolama biriminin en hızlı ünvanını elinden alacağa benziyor. Phison kanadının bu yıl sonuna doğru duyurması beklenen E18



    https://www.overclock3d.net/news/storage/samsung_s_ps5-surpassing_980_pro_ssd_is_due_to_release_in_two_months_-_rumour/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 30 dk.
    Aman pci4 olsa ne olacak adam gibi işlemci olmadıktan sonra intel çöp Amd nvdia hayatta almam. İntel nvdia kafası var bende Amd nvdia combini hiç denemedim.
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    eylül kabus (eylül ) 50 dk.
    Biosta İntel rapid storage teknoloji açık mı olmalı kapalı mı? Benim anakartımda default olarak kapalı durumda. Sistemimde 1 adet SSD ve 1 adet HDD var. RST yi açmalı mıyım? Açtığımda mavi ekran verdi.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Lane X8 veya 16x olsaydi bari ... O zaman esasli hizlara ulasirdi.. Ilk cikacak olan cokta mattah hizlarda degil... Dramatik bir artis suan icin yok. Haberdeki urun zaten gecen yil da sizdirilmisti ...
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