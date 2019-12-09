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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı

    Çinli ChangXin Memory Technologies girişimi uzun süren hazırlıklarını tamamladı ve hacimli DRAM üretimine başladı. Ülkenin ilk DRAM tedarikçisi ChangXin Memory Technologies oldu.
    3 gün
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    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı
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    Bileşen bağımlılığını en aza indirmek için Çin’in yerli firmalara teşvik programları meyvelerini vermeye devam ediyor. DRAM üretimi konusunda önemli aşamalar kaydeden ChangXin Memory Technologies artık tedariğe hazır.

    ChangXin Memory Technologies kimdir?

    2016 yılında kurulan ChangXin Memory Technologies girişimi ilk olarak Innotron Memory olarak faaliyetlerine başlamış sonrasında da isim değiştirmişti. Bu yılın ortalarında DRAM üretimi için bantlarını hazır hale getiren girişim artık düğmeye bastı.

    Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

    Girişimin LPDDR4 ve DDR4 8Gbit plakaları 1x nm süreciyle üretiliyor. 18 veya 19nm olduğu ifade edilen sürecin yavaş yavaş daha da ileriye gideceği ifade ediliyor. Hali hazırda aylık 20 bin plaka üretimi yapılan tesislerde gelecek yılın ortalarına doğru 40 bin plakaya çıkma planı var.

    Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı
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    2021 sonlarında ise Fab 1 tesisinin yanına iki yeni tesis daha eklenerek 120 bin plaka hedefleniyor. ChangXin Memory Technologies girişimi ülkenin ilk DRAM tedarikçisi olduğunu ifade ediyor.

    Elbette bu durum başta Samsung olmak üzere Micron ve SK Hynix gibi firmalar için dezavantaj anlamına geliyor zira bu firmaların en büyük müşterileri arasında Çinli üreticiler yer alıyor. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo gibi pek çok dev DRAM tedariklerini bu firmadan yapıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren mali tablolarda Çin’in teşvik etkisini görmeye başlayacağız.



    https://www.techpowerup.com/261955/changxin-becomes-chinas-first-domestic-dram-supplier Yorum Yaz
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    Ceqa 3 gün en beğenilen
    Banane abi samsungtan bizim için iyi haber
    1 Yanıt Yanıtla +44
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    bL0gKam1L 3 gün
    "Su bastı, Rüzgar çıktı, Üretim bandının kayışı koptu" PC'nin en ucuz parçası ram fiyatlarını işlemci düzeyine çektiler. Hatırlamayan vardır.

    Kaliforniya’da açılan bir dava ise bellek fiyatlarının yüksek olmasının akıllı telefonlarla pek bir alakası olmadığını iddia ediyor. Açılan davaya göre Samsung, Micron ve Hynix gizlice anlaşarak bilinçli olarak RAM tedarikini kısıtlıyor.

    Bu üç şirket bellek piyasasının %96’sını elinde bulunduruyor. Dolayısıyla bu üç şirketin tedariki yetersiz olunca tüm bellek sektörü etkileniyor. Davada, şirketlerin bu kararı 2016’da aldığı iddia ediliyor.

    Samsung, 2005 yılında DRAM fiyatlarını sabitleme girişimde bulunmuş ortaya çıkınca suçunu kabul etmişti. 300 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılmıştı.
    "Su bastı, Rüzgar çıktı, Üretim bandının kayışı koptu" PC'nin en ucuz parçası ram fiyatlarını işlemci düzeyine çektiler. Hatırlamayan vardır. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Feyzuli 3 gün
    Güzel rekabet bizlerin bütçesine yarar. Yiyin birbirinizi. Çin umarım cpu ve gpu konusunda da kendini geliştirir.
    Yanıtla +23
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    firat_kilic 2 gün
    Ben başbakan olsaydım 1995te Ram fabrikası açardım. Şimdi ise biz ihraç ediyor olurduk. Onun yerine türbana oy verdiniz ama mesele türban meselesi de değil. Bırak ram fabrikasını kağıt fabrikasını bile sattı adamlar. Sizce TRde ne kadar kağıt kullanılıyor? Ve bunları dışarıdan Türkiye ye sokanlar ile fabrikayı kapayıp satanlar ile bağı var mı? Şener şenin filmi geliyor akla abdest alırken biri cepte para olan ceketi kapıyordu.... komedi millet..
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    firat_kilic 2 gün
    Bu haberi beyninizde değiştirip bunun Türkiye de yapıldığını düşünün.

    Türkiye ilk hacimli DRAM üretimine başladı.

    Şimdi ise yönetimi sorgulayın diyanetin bütçesini vs.. Buna göre hep aynı hatta geriye gider vaziyet... ve yaşarken evet/hayır deme gücün var.
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    DH Misafiri 2 gün
    amerika drammı üretiyor onuda çin üretiyor, çinde üretim+montaj vardır, 2 si ayrı yerlerde farklı firmalar tarfından yapılır,
    peki sen vucudundaki virüslerin bakterilerin yarattığı arka kapılar için bu kadar hassasmısın bu konuda neler yapıyorsun?
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    Technical.assistance 3 gün
    bana köprü yapcana deki ram fabrikası kurdum de oy vereyim
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    dj_nipo 3 gün Technical.assistance
    Vizyon gerek
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    alemburda34 3 gün
    rekabet = indirim
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 3 gün
    Çin amerikadan daha fazla sömürecek bu dünyayı .gidişat onu gösteriyor. Çünkü her anlamda ezici bir potansiyeli var .tek hakim olma yolunda ilerliyor ki bu çok uzun zaman da sürmez 10 yılı var .
    Yanıtla +2
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    MMistanbul 3 gün
    2016 da fabrika kurmuşlar, 2019 da dünya ram dengelerini değiştirebilecek konuma gelmişler. Demekki olabiliyor kısa sürede. Biz ne yapıyoruz?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    gcb1903 3 gün MMistanbul
    Bu 3 yıllık bir süreç değil. 50 yıllık bir sürecin sonu.

    Yoksa fabrika kurmakta sorun yok. Üretim bantları da sorun değil. Çok yüksek rakamlara gerek yok. Ülkemizde bunları yapacak onlarca holding var. Mesele o teknolojiyi üretecek mühendis. Yani yetişmiş eleman. Çin bu konuda dünyanın en zengin ülkesi. 3 yıllık bir süreç olarak bakmamak gerek.

    Bakın biz de ufak ufak hava araçları yapıyoruz. Muhtemelen 20 yıl sonra bir fabrika kurulacak ve jet motoru üretilecek. 3 yılda biten fabrika süreci değil 30 yıllık bir sürecin sonu olacak.

    1 Yanıt Yanıtla +10
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    interwap 3 gün
    Çinlilerin üretmeyeceği ürün kalmayacak gibi.
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    DH Misafiri 3 gün
    iyimi :)))
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    mpolat35 3 gün
    İşlemci pazarınada girerseler asıl o zaman rekabet başlayacak.
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