Samsung’a kötü haber: Çin ilk hacimli DRAM üretimine başladı

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Bileşen bağımlılığını en aza indirmek için Çin’in yerli firmalara teşvik programları meyvelerini vermeye devam ediyor. DRAM üretimi konusunda önemli aşamalar kaydeden ChangXin Memory Technologies artık tedariğe hazır.

ChangXin Memory Technologies kimdir?

2016 yılında kurulan ChangXin Memory Technologies girişimi ilk olarak Innotron Memory olarak faaliyetlerine başlamış sonrasında da isim değiştirmişti. Bu yılın ortalarında DRAM üretimi için bantlarını hazır hale getiren girişim artık düğmeye bastı.

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Girişimin LPDDR4 ve DDR4 8Gbit plakaları 1x nm süreciyle üretiliyor. 18 veya 19nm olduğu ifade edilen sürecin yavaş yavaş daha da ileriye gideceği ifade ediliyor. Hali hazırda aylık 20 bin plaka üretimi yapılan tesislerde gelecek yılın ortalarına doğru 40 bin plakaya çıkma planı var.

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2021 sonlarında ise Fab 1 tesisinin yanına iki yeni tesis daha eklenerek 120 bin plaka hedefleniyor. ChangXin Memory Technologies girişimi ülkenin ilk DRAM tedarikçisi olduğunu ifade ediyor.

Elbette bu durum başta Samsung olmak üzere Micron ve SK Hynix gibi firmalar için dezavantaj anlamına geliyor zira bu firmaların en büyük müşterileri arasında Çinli üreticiler yer alıyor. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo gibi pek çok dev DRAM tedariklerini bu firmadan yapıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren mali tablolarda Çin’in teşvik etkisini görmeye başlayacağız.

https://www.techpowerup.com/261955/changxin-becomes-chinas-first-domestic-dram-supplier