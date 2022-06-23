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    Samsung’a aldatıcı reklam cezası

    Reklamlarında suya dayanıklılık özelliğini gerçekte olması gerektiği gibi yansıtmadığı için soruşturma açılan Samsung, 14 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 
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    Samsung
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    Suya dayanıklılık son dönemde akıllı telefon üreticilerinin rekabette farklılaşmaya çalıştığı unsurlardan birisi oldu. Bununla birlikte pazarlama materyallerinde öne çıkarılan suya dayanıklılık özelliğinin anlatılan kadar olup olmadığını tüketici anlayamıyor. Haliyle bir yanılgı durumu oluşuyor.

    Samsung’a reklam cezası

    Avusturalya’da Samsung’un telefonları için hazırladığı reklamlar başına bela oldu. Rekabet Kurulu toplamda 7 reklamın suya dayanıklılık konusunda tüketicileri yanıltıcı bilgiler içerdiği iddiasıyla 2019 yılında soruşturma başlattı.

    Soruşturmada suya dayanıklılık özelliğinin içme suyu ile test yapılarak ortaya konulduğu, reklamlarda belirtilen tuzlu deniz suyu veya klorlu havuz suyunun zamanla şarj girişinde bozulmalara sebebiyet verebildiği dile getirilmiş.

    Samsung ise Kurul ile uzlaşma yoluna gitti ve 14 milyon dolarlık tazminatı ödemeye razı oldu. Firma sonraki ürün tasarımlarında iyileştirme yaparak suya dayanıklılık konusunu en iyi hale getirmeye çalışacaklarını açıkladı.

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