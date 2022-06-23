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    Samsung’un elinde 50 milyon stok fazlası telefon var

    Global ekonomik kriz ve yüksek enflasyon tüketimi de yavaşlatmaya başladı. Samsung’un elinde 50 milyondan fazla akıllı telefon stoğunun biriktiği ifade ediliyor. 
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    Samsung
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    Küresel çip krizi ile büyük bir stok sıkıntısı yaşayan akıllı telefon üreticileri şimdi de global ekonomik kriz nedeniyle stok fazlalığı ile karşı karşıya. Samsung’un elinde önemli bir miktar akıllı telefon stoğu kaldığı ifade ediliyor.

    Samsung stokları nasıl eritecek?

    Güney Kore’den gelen bilgilere göre Samsung’un elinde 50 milyonun üzerinde akıllı telefon stoğu var. Bu rakama hem firmanın elindeki hem de distribütörlere dağıtılan partiler dahil edilmiş.

    Stok fazlası içerisinde Galaxy A serisinin önemli bir bölümü oluşturduğu ifade ediliyor. Normalde stok fazlalığının yüzde 10 altında olması normal bir durum olarak görülüyor. Samsung bu yıl 270 milyon telefon satmayı planladığı için yüzde 18 civarında bir stok fazlası ortaya çıkıyor. Zaten Samsung geçen ay bileşen siparişlerinde önemli bir kesintiye gitme kararı almıştı. Bunun sebebi de anlaşılmış oldu.

    Yüksek enflasyon ve global ekonomik kriz tüketicilerin elini biraz raflardan çekmiş görünüyor. Diğer taraftan alt seviye serilerde birbirine çok benzeyen telefon modelleri satışı baltalıyor. Net olarak hangi modellerde stok fazlalığı var bilinmiyor ancak amiral gemisi seviyesinde zaten Samsung yüksek rakamlara ulaşmıyor ve biraz daha yüksek kâr marjına oynuyor.

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