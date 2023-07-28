Galaxy Ring için kötü haber: Muhtemel çıkış tarihi sızdı

Galaxy Ring için bekleyiş sürecek
Hatırlayacağınız üzere Galaxy Ring hakkında ilk söylentiler çeşitli patent dosyaları ile geçtiğimiz yıl açığa çıkmıştı. Hemen sonrasında yapılan ticari marka başvuruları ise, sağlık ve fitness izleme özellikleri sunacak cihazın ''Galaxy Ring'' adını taşıyacağını doğruladı. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme duymadık.
Güney Koreli The Elec'in raporuna göre Samsung, Galaxy Ring’i seri üretip üretmeyeceğine önümüzdeki ay karar verecek. Dolayısıyla cihazın geliştirme çalışmaları da bu onay alındığı takdirde başlayacak. Ayrıca paylaşılan raporda, ürün geliştirme aşamasının yedi ila sekiz ay süreceği ve tıbbi onayın ise bu süreyi 10 ila 12 aya kadar uzatabileceği belirtiliyor.
Bu nedenle Galaxy Ring, en erken haliyle 2025 yılında piyasaya çıkacak. Tabii ki bu bilgilerin henüz resmi olmadığını belirtmekte fayda var. Niketim günümüzde birçok üretici, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bu planların hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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