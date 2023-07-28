Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Ring için kötü haber: Muhtemel çıkış tarihi sızdı

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Samsung Galaxy Ring'in muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Akıllı yüzük için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek. İşte detaylar
    Oy Ver
    Galaxy Ring için kötü haber: Muhtemel çıkış tarihi sızdı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic modellerini duyuran Samsung, giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını sürdürüyor. Öyle ki uzun süredir Galaxy Ring ismini taşıyan bir akıllı yüzük modelinin yolda olduğu söyleniyor. Bugünse sektöre yakın kaynaklar, Galaxy Ring'in muhtemel çıkış tarihine açıklık getirdi. Görünüşe göre bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

    Galaxy Ring için bekleyiş sürecek

    Hatırlayacağınız üzere Galaxy Ring hakkında ilk söylentiler çeşitli patent dosyaları ile geçtiğimiz yıl açığa çıkmıştı. Hemen sonrasında yapılan ticari marka başvuruları ise, sağlık ve fitness izleme özellikleri sunacak cihazın ''Galaxy Ring'' adını taşıyacağını doğruladı. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme duymadık. 

    Güney Koreli The Elec'in raporuna göre Samsung, Galaxy Ring’i seri üretip üretmeyeceğine önümüzdeki ay karar verecek. Dolayısıyla cihazın geliştirme çalışmaları da bu onay alındığı takdirde başlayacak. Ayrıca paylaşılan raporda, ürün geliştirme aşamasının yedi ila sekiz ay süreceği ve tıbbi onayın ise bu süreyi 10 ila 12 aya kadar uzatabileceği belirtiliyor. 

    Bu nedenle Galaxy Ring, en erken haliyle 2025 yılında piyasaya çıkacak. Tabii ki bu bilgilerin henüz resmi olmadığını belirtmekte fayda var. Niketim günümüzde birçok üretici, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bu planların hayata geçirilmeden rafa kaldırıldığını görüyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kıza günaydın mesajından sonra ne yazılır tampon boyama fiyat takas desteği nedir yazın nerede çalışabilirim boğazıma darbe aldım yutkunamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA F30 Plus
    Casper VIA F30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400
    Dell Vostro 3400
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız