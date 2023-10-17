Samsung, akıllı saatlerinde micro LED teknolojisine geçiyor

Tam Boyutta Gör Samsung Korea tarafından yayınlanan basın bültenine göre, Samsung, gelecek akıllı saat modelerinde Micro LED panel kullanmayı düşünüyor. Yeni ekran teknolojisini kullanacak ilk modelin Galaxy Watch Ultra olabileceği söyleniyor.

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Micro LED ekran özellikleri ile neler sunuyor?

Micro LED ekran teknolojisi, geleneksel LED yapısını 50 mikron altına düşürür. Bu, genel 100 inç yüksek çözünürlüklü TV’ler veya dijital tabela ekranlarında kullanılan LED elementlerinin yalnızca %10’u kadardır. Ayrıca Micro LED ekranlarda kullanılan RGB öğeler inorganik materyallerden yapıldığından ekran yanma (burn-in) sorunu yaşanmaz ve yüksek parlaklık ve görüntü kalitesini uzun süre istikrarlı bir şekilde koruyabilir. Micro LED ekranlar, OLED benzeri saf siyah ve neredeyse sonsuz kontrast oranı sunarken, piksel yanması sorunu yaşatmadan LCD benzeri ve hatta daha yüksek paralık sunar.

Galaxy Watch Ultra modeli gelebilir

Samsung, telefonlar, tabletler, laptoplar, televizyonlar ve giyilebilir cihazlar için OLED ekran sağlayan markaların başında geliyor. Şirket, akılı saatleri için Micro LED teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Apple’ın da micro LED ekranlı Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığını hatırlatalım.

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