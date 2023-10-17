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    Samsung, akıllı saatlerinde micro LED teknolojisine geçiyor

    Samsung'un hali hazırda Micro LED TV modelleri bulunuyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Watch'larda da microLED ekran kullanmaya başlayacağı söyleniyor. 
    samsung galaxy akıllı saat micro led ekran teknolojisi Tam Boyutta Gör
    Samsung Korea tarafından yayınlanan basın bültenine göre, Samsung, gelecek akıllı saat modelerinde Micro LED panel kullanmayı düşünüyor. Yeni ekran teknolojisini kullanacak ilk modelin Galaxy Watch Ultra olabileceği söyleniyor.

    Micro LED ekran özellikleri ile neler sunuyor?

    Micro LED ekran teknolojisi, geleneksel LED yapısını 50 mikron altına düşürür. Bu, genel 100 inç yüksek çözünürlüklü TV’ler veya dijital tabela ekranlarında kullanılan LED elementlerinin yalnızca %10’u kadardır. Ayrıca Micro LED ekranlarda kullanılan RGB öğeler inorganik materyallerden yapıldığından ekran yanma (burn-in) sorunu yaşanmaz ve yüksek parlaklık ve görüntü kalitesini uzun süre istikrarlı bir şekilde koruyabilir. Micro LED ekranlar, OLED benzeri saf siyah ve neredeyse sonsuz kontrast oranı sunarken, piksel yanması sorunu yaşatmadan LCD benzeri ve hatta daha yüksek paralık sunar.

    Galaxy Watch Ultra modeli gelebilir

    Samsung, telefonlar, tabletler, laptoplar, televizyonlar ve giyilebilir cihazlar için OLED ekran sağlayan markaların başında geliyor. Şirket, akılı saatleri için Micro LED teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Apple’ın da micro LED ekranlı Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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