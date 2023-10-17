Samsung, akıllı saatlerinde micro LED teknolojisine geçiyor

Micro LED ekran özellikleri ile neler sunuyor?
Micro LED ekran teknolojisi, geleneksel LED yapısını 50 mikron altına düşürür. Bu, genel 100 inç yüksek çözünürlüklü TV’ler veya dijital tabela ekranlarında kullanılan LED elementlerinin yalnızca %10’u kadardır. Ayrıca Micro LED ekranlarda kullanılan RGB öğeler inorganik materyallerden yapıldığından ekran yanma (burn-in) sorunu yaşanmaz ve yüksek parlaklık ve görüntü kalitesini uzun süre istikrarlı bir şekilde koruyabilir. Micro LED ekranlar, OLED benzeri saf siyah ve neredeyse sonsuz kontrast oranı sunarken, piksel yanması sorunu yaşatmadan LCD benzeri ve hatta daha yüksek paralık sunar.
Galaxy Watch Ultra modeli gelebilir
Samsung, telefonlar, tabletler, laptoplar, televizyonlar ve giyilebilir cihazlar için OLED ekran sağlayan markaların başında geliyor. Şirket, akılı saatleri için Micro LED teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada Apple’ın da micro LED ekranlı Apple Watch Ultra üzerinde çalıştığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.