Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, şimdilerde yeni nesil premium cihazı Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanda ise Twitter'da yapılan bir paylaşım cihazın kamera özelliklerini ortaya çıkardı.

İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın beklenen özellikleri:

Tipster Revegnus tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre Samsung Galaxy S24 Ultra aşağıdaki kamera özelliklerine sahip olacak.

Birincil kamera: 1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 megapiksel birincil kamera

1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 megapiksel birincil kamera Ultra geniş kamera: 1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip IMX564 sensöre sahip 12 megapiksel ultra geniş kamera

1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip IMX564 sensöre sahip 12 megapiksel ultra geniş kamera Telefoto kamera: 1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto kamera

1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto kamera Periskop telefoto kamera: 1/2,25″ sensör boyutuna ve 0,8μm piksel boyutuna sahip GMU sensörüyle donatılmış, 5x optik yakınlaştırmaya ve f/3,2 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel periskop telefoto kamera

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Daha önceki sızıntılara göre titanyum kasayla gelecek Samsung Galaxy S24 Ultra, 6,78 inç boyutlarında QuadHD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve 5.000mAh batarya ile kutusundan çıkması beklenen cihaz ek olarak 8+12GB RAM ve 256GB+1TB depolama seçenekleri sunacak.

Son olarak tipster yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy S25 Ultra'nın özelliklerine de değindi. 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 Ultra, 4x ve 6x telefoto lensler kullanacak ve lazer otomatik odaklama yerini yeni bir Vizion sensöre bırakacak.

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