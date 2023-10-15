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    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı

    Yapılan yeni bir paylaşım Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşım ayrıca Samsung Galaxy S25 Ultra'nın da bazı özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar:
    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kamera özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, şimdilerde yeni nesil premium cihazı Galaxy S24 Ultra üzerinde çalışmakta. Yakın bir zamanda ise Twitter'da yapılan bir paylaşım cihazın kamera özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Samsung Galaxy S24 Ultra'nın beklenen özellikleri:

    Tipster Revegnus tarafından yapılan Twitter paylaşımına göre Samsung Galaxy S24 Ultra aşağıdaki kamera özelliklerine sahip olacak.

    • Birincil kamera: 1/1,3″ sensör boyutuna ve 0,6μm piksel boyutuna sahip 200 megapiksel birincil kamera
    • Ultra geniş kamera: 1/2,55″ sensör boyutuna ve 1,4μm piksel boyutuna sahip IMX564 sensöre sahip 12 megapiksel ultra geniş kamera
    • Telefoto kamera: 1/3,52″ sensör boyutuna ve 1,12μm piksel boyutuna sahip IMX754+ sensörlü ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 megapiksel telefoto kamera
    • Periskop telefoto kamera: 1/2,25″ sensör boyutuna ve 0,8μm piksel boyutuna sahip GMU sensörüyle donatılmış, 5x optik yakınlaştırmaya ve f/3,2 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel periskop telefoto kamera 

    Daha önceki sızıntılara göre titanyum kasayla gelecek Samsung Galaxy S24 Ultra,  6,78 inç boyutlarında QuadHD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve 5.000mAh batarya ile kutusundan çıkması beklenen cihaz ek olarak 8+12GB RAM ve 256GB+1TB depolama seçenekleri sunacak.

    Son olarak tipster yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy S25 Ultra'nın özelliklerine de değindi. 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 Ultra, 4x ve 6x telefoto lensler kullanacak ve lazer otomatik odaklama yerini yeni bir Vizion sensöre bırakacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    şapkalı e iphone ekranda siyah çizgi debridat fort depoda çalışmak zor mu ters yönden gelen araca çarpmak

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