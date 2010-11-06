Samsung akıllı telefonlar ve tabletler için yeni AMOLED ekranlar hazırlıyor

Akıllı telefonlarda kullandığı AMOLED ekran teknolojisiyle görüntü kalitesi açısından rakiplerinden önde olduğunu sık sık dile getiren Samsung, yeni ekran boyutları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın ekran üretimindeki alt şirketi olan Samsung Mobile Display, tabletler ve akıllı telefonlar için farklı boyutlarda yeni AMOLED ekran çözümleri üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre Samsung, Samsung Galaxy Tab'ın yeni modelleri için, 2011'de kullanılmak üzere 7-inç boyutunda Super AMOLED ekran hazırlıyor.

Bilindiği üzere hemen her açıklamasında tek modellerle yetinmeyeceğini ve yeni tabletler sunacağını ifade eden Samsung, 2011'de sunacağı modellerinin en azından bir kısmında Super AMOLED ekran kullanacak gibi görünüyor. Tabletlere yönelik gelişmelerin yanı sıra Samsung'un akıllı telefonlar için 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.5-inç büyüklüğünde esnek AMOLED ekran geliştirdiği de gelen bilgiler arasında. Samsung'a göre AMOLE ekranlar, renk kalitesi, güç tüketimi ve dış kullanım performansı açısından yaygın olarak kullanılan ekran teknolojileri arasında en iyisi. Samsung Mobile Display'in geliştirdiği yeni ekranlar, tahmin edileceği üzere ilk etapta Samsung'un modellerinde kullanılacak.