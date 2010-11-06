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Samsung akıllı telefonlar ve tabletler için yeni AMOLED ekranlar hazırlıyor

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlarda kullandığı AMOLED ekran teknolojisiyle görüntü kalitesi açısından rakiplerinden önde olduğunu sık sık dile getiren Samsung, yeni ekran boyutları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın ekran üretimindeki alt şirketi olan Samsung Mobile Display, tabletler ve akıllı telefonlar için farklı boyutlarda yeni AMOLED ekran çözümleri üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre Samsung, Samsung Galaxy Tab'ın yeni modelleri için, 2011'de kullanılmak üzere 7-inç boyutunda Super AMOLED ekran hazırlıyor.

Bilindiği üzere hemen her açıklamasında tek modellerle yetinmeyeceğini ve yeni tabletler sunacağını ifade eden Samsung, 2011'de sunacağı modellerinin en azından bir kısmında Super AMOLED ekran kullanacak gibi görünüyor. Tabletlere yönelik gelişmelerin yanı sıra Samsung'un akıllı telefonlar için 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.5-inç büyüklüğünde esnek AMOLED ekran geliştirdiği de gelen bilgiler arasında. Samsung'a göre AMOLE ekranlar, renk kalitesi, güç tüketimi ve dış kullanım performansı açısından yaygın olarak kullanılan ekran teknolojileri arasında en iyisi. Samsung Mobile Display'in geliştirdiği yeni ekranlar, tahmin edileceği üzere ilk etapta Samsung'un modellerinde kullanılacak.


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DH Misafiri 7 yıl
Plazma alacağını yazan arkadaşlara küçük bir bilgi...600Hz Alt-Alan ne demek? ben size açıklayabilirim. 60hz içerikten 10 alt kare oluşturuyor. ilk gelen kare net değilse kopyaları dahada bozuk oluyor. 60hz içerikten 600hz :) sonuç 60hz dir. :) Aldığınızda kullanma klavuzuna bakınız TV nin 100 olduğunu anlarsınız. Ayrıca burada yazdıklarınızın çoğu doğru değil. ucuz olmasının nedeni yüksek enerji tüketimi ve sağlığa zararlı oluşudur.Plazma Karbondioksit yayıyor. Artık kabul edin. Dünyada yasaklandı. Bizim gibi geri ülkeler alıyor.Ayrıca Samsung AMOLED gerçekten beyazları iyi vermiyor. ÖZOLED gibi geldi bana:))
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DH Misafiri 7 yıl
Plazmada 600Hz Alt-Alan ne demek? ben size açıklayabilirim. 60hz içerikten 10 alt kare oluşturuyor. ilk gelen kare net değilse kopyaları dahada bozuk oluyor. 60hz içerikten 600hz :) sonuç 60hz dir. :) Aldığınızda kullanma klavuzuna bakınız TV nin 100 olduğunu anlarsınız. Ayrıca burada yazdıklarınızın çoğu doğru değil. ucuz olmasının nedeni yüksek enerji tüketimi ve sağlığa zararlı oluşudur.Plazma Karbondioksit yayıyor. Artık kabul edin. Dünyada yasaklandı. Bizim gibi geri ülkeler alıyor.Ayrıca Samsung AMOLED gerçekten beyazları iyi vermiyor ve yeterince renk üretimi iyi değil. Bana ÖZOLED gibi geldi:) Açıkcası Samsungda herşeyin bir çakması var:))
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fieldyturbo19 8 yıl
amoled i konuşmak aslında gerçekten saçma bikaç samsung amoled ekran gördum ve her gorusumde yine dipim dusuyor ve düşecektirde bence sorun olduğunu idda edenler çekemeyenlerdir veya kendi gözleriyle s-amoled ekrana bakmayanlardır veya başka işler vardır bilemiyorum çunku görupte yok yav ben bu ekranı beğenmedim demek gerçekten imkansız
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darkaura 8 yıl
bence ekran olayina boyle onem veren apple'in s-amoledi tercih etmiyisinin tek nedeni samsung'a bagimli olmamak. baska bir sey degil

s-amolede boyle laf soyleyen apple fan boylarini cok merak ediyorum: sayet iphoneun retina ekrani herhangi baska bir markada olsaydi ve iphone s-amoled ekran kullaniyor olsaydi, nasil yorumlar yaparlardi acaba.

s-amoled ekrani gorupde fiaskodur diyebilmek ancak apple fanboylarina has objektiviteden yoksun bakisla aciklanabilir.

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Sezgintr 8 yıl
Evet arkadaşım hatta oyle maviki ekran masmavi görüyor. Ya sacma sapan yorum yazmayın artık.
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L.o.T.u.S 8 yıl
Genel itibariyle Super amoled'i bilmem ama galaxy s deki super amoled tam bir fiyasko.
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OverClocK1ng 8 yıl
Teacher
Genel itibariyle Super amoled'i bilmem ama galaxy s deki super amoled tam bir fiyasko.

Nokia N8 de kullanılan CBD yani Color Black Display teknolojisi çok güzel. Kontrast olsun renkler olsun şahane.

Bir de Gorilla Glass olayı var. Ekrana çekiçle vuruyor adam kırılmıyor. Esnek.

Bu da onunla yarışacaktır sanırım...
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Aegeus 8 yıl

Teacher

Genel itibariyle Super amoled'i bilmem ama galaxy s deki super amoled tam bir fiyasko.


Şaka yapıyorsunuz ya da herhalde liseliniz herhalde, öyle değil mi?
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nassair 8 yıl
Lcd, Led, Oled, Amoled.. sırada ne var :D Bizim gibi orta direkler her bi ürün alışta 3 4 teknoloji sıçrıyor :D
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darkaura 8 yıl

nassair

Lcd, Led, Oled, Amoled.. sırada ne var :D Bizim gibi orta direkler her bi ürün alışta 3 4 teknoloji sıçrıyor :D


sicramasa daha mi iyi. eski telefonlarin hesap makinasi gibi siyah beyaz lcd ekranlari devam etse.

7110 ilk ciktiginda, internete giriyor dendiginde, "olurmu oyle sey telefondan internetteki koca sayfalar nasil dolasilir, o isin gelecegi yok" demistim. 4inch amoled ekran olunca hersey cok guzel dolasiliyormus. ama o devirde hayal bile edilemiyecek bir seydi.
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kesbi 8 yıl

nassair

Lcd, Led, Oled, Amoled.. sırada ne var :D Bizim gibi orta direkler her bi ürün alışta 3 4 teknoloji sıçrıyor :D

Super amoledi unutmuşsunuz
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selahattın ısık 8 yıl
sın yıllarda taktir ettiğim iki firmadan biri.diğeri müşteriyi çok iyi k......layan (APLE) VE JOBS EKİBİ.
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Cep Telefonları, ekran ve
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