Samsung akıllı telefonlar ve tabletler için yeni AMOLED ekranlar hazırlıyor

Akıllı telefonlarda kullandığı AMOLED ekran teknolojisiyle görüntü kalitesi açısından rakiplerinden önde olduğunu sık sık dile getiren Samsung, yeni ekran boyutları üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın ekran üretimindeki alt şirketi olan Samsung Mobile Display, tabletler ve akıllı telefonlar için farklı boyutlarda yeni AMOLED ekran çözümleri üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre Samsung, Samsung Galaxy Tab'ın yeni modelleri için, 2011'de kullanılmak üzere 7-inç boyutunda Super AMOLED ekran hazırlıyor.
Bilindiği üzere hemen her açıklamasında tek modellerle yetinmeyeceğini ve yeni tabletler sunacağını ifade eden Samsung, 2011'de sunacağı modellerinin en azından bir kısmında Super AMOLED ekran kullanacak gibi görünüyor. Tabletlere yönelik gelişmelerin yanı sıra Samsung'un akıllı telefonlar için 800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 4.5-inç büyüklüğünde esnek AMOLED ekran geliştirdiği de gelen bilgiler arasında. Samsung'a göre AMOLE ekranlar, renk kalitesi, güç tüketimi ve dış kullanım performansı açısından yaygın olarak kullanılan ekran teknolojileri arasında en iyisi. Samsung Mobile Display'in geliştirdiği yeni ekranlar, tahmin edileceği üzere ilk etapta Samsung'un modellerinde kullanılacak.
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s-amolede boyle laf soyleyen apple fan boylarini cok merak ediyorum: sayet iphoneun retina ekrani herhangi baska bir markada olsaydi ve iphone s-amoled ekran kullaniyor olsaydi, nasil yorumlar yaparlardi acaba.
s-amoled ekrani gorupde fiaskodur diyebilmek ancak apple fanboylarina has objektiviteden yoksun bakisla aciklanabilir.
Nokia N8 de kullanılan CBD yani Color Black Display teknolojisi çok güzel. Kontrast olsun renkler olsun şahane.
Bir de Gorilla Glass olayı var. Ekrana çekiçle vuruyor adam kırılmıyor. Esnek.
Bu da onunla yarışacaktır sanırım...
Şaka yapıyorsunuz ya da herhalde liseliniz herhalde, öyle değil mi?
sicramasa daha mi iyi. eski telefonlarin hesap makinasi gibi siyah beyaz lcd ekranlari devam etse.
7110 ilk ciktiginda, internete giriyor dendiginde, "olurmu oyle sey telefondan internetteki koca sayfalar nasil dolasilir, o isin gelecegi yok" demistim. 4inch amoled ekran olunca hersey cok guzel dolasiliyormus. ama o devirde hayal bile edilemiyecek bir seydi.
Super amoledi unutmuşsunuz