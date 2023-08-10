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    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını başlattı

    Samsung, yaptığı resmi duyuruda One UI 6 beta programını başlattı. İlk olarak Galaxy S23 serisiyle başlayan One UI 6 beta programı Android 14 güncellemesini de getiriyor.
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    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını başlattı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Unpacked etkinliği gelip geçerken Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanabilir telefonları bizlere bıraktı. Bu büyük donanım lansmanının sona ermesiyle, Samsung gözünü yazılıma çeviriyor. Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi Samsung Galaxy S23 için beta olarak piyasaya sürülmeye başladı.

    Android 14 tabanlı One UI 6 beta güncellemesi başladı

    Samsung'dan yapılan basın açıklamasına göre, tasarım cephesinde daha modern bir görünüm ve his yaratmak için birçok unsur değiştirildi. Buna yeni bir varsayılan yazı tipi ve Samsung Klavye'den kullanabileceğiniz yeni emojiler de dahil. Şirket ayrıca, sık kullanılan özelliklere daha kolay ulaşabilmeniz için Hızlı Panel'in görünümünü de güncelledi.

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını başlattı Tam Boyutta Gör
    Özelleştirmeye gelince, One UI 6 belirli Modlara ve Rutinlere bağlı belirli kilit ekranlarını seçmenize izin verecek, bu da iPhone'un kilit ekranları ve Odak modları ile yapılabilenlere hayli benziyor. Ne yazık ki One UI 6 beta, başlangıç olarak yalnızca Galaxy S23 serisinde kullanılabilecek. Bununla birlikte beta programı küresel olarak açılmış değil. Samsung’un belirttiğine göre şimdilik ABD, Almanya veya Güney Kore'deyseniz, bugünden itibaren One UI 6 beta sürümüne geçebilirsiniz.

    Ufak bir karmaşa daha

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 beta programını başlattı Tam Boyutta Gör
    Bu yazının yazıldığı sırada Samsung Amerika’nın kendi sitesinde yayınlamış olduğu ilgili resmi duyuru yazısını kaldırdığını gördük. Firma, Almanya için de bir süre önce program henüz yayında değilken benzer bir duyuru yapmış ve duyuruyu geri çekmişti. Samsung’un resmi ABD sitesinde beta programının Almanya ve Güney Kore’de de başlayacağı belirtilse de yazının geri çekilmesi ilginç.Şirket her nasılsa Galaxy S23 serisi için One UI 6.0 beta programının kullanılabilirliğine ilişkin yanlışlıkla yanlış bir duyuru daha yapmış gibi görünüyor.
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