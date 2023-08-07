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    Anlık Bildirim

    Android 14 (One UI 6.0) güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu

    Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesi almayacak Samsung telefon ve tabletler belli oldu. Android 13'te kalacak Galaxy cihazların tam listesi haberimizde.  
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    Android 14 (One UI 6.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller eninde sonunda güncelleme almayı bırakıyor. Yakında üreticiler cihazlarını toplu olarak en son Android 14 işletim sistemine yükseltmeye başlayacaklar. Bunlarda biri de Samsung olacak.

    Güney Koreli şirketin güncelleme dalgasından nasiplenemeyecek birkaç Galaxy modeli var. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 13 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak. İşte Android 14 ve One UI 6.0 almayacak telefon ve tabletler:

    • Galaxy S10 Lite
    • Galaxy S20 FE
    • Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
    • Galaxy Note 10 Lite
    • Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
    • Galaxy Z Flip (LTE/5G)
    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy A22 (LTE/5G)
    • Galaxy A32 (LTE/5G)
    • Galaxy A51
    • Galaxy A71
    • Galaxy Tab A8
    • Galaxy Tab A7 Lite
    • Galaxy Tab S6 Lite (2020)
    • Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

    Android 14 (One UI 6.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu Tam Boyutta Gör

    Android 14 ilk Galaxy S23 serisine gelecek

    Listede ismi geçen modeller bir süre daha güvenlik yamalarını almaya devam edecekler. Android 14 tabanlı One UI 6.0'a yükseltilecek ilk modeller Galaxy S23 serisi olacak. Bunları eski S serisi amiral gemileri ve Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 takip edecek.

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