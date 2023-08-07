Android 14 (One UI 6.0) güncellemesi almayacak Samsung telefonlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller eninde sonunda güncelleme almayı bırakıyor. Yakında üreticiler cihazlarını toplu olarak en son Android 14 işletim sistemine yükseltmeye başlayacaklar. Bunlarda biri de Samsung olacak.

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Güney Koreli şirketin güncelleme dalgasından nasiplenemeyecek birkaç Galaxy modeli var. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 13 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak. İşte Android 14 ve One UI 6.0 almayacak telefon ve tabletler:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

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Android 14 ilk Galaxy S23 serisine gelecek

Listede ismi geçen modeller bir süre daha güvenlik yamalarını almaya devam edecekler. Android 14 tabanlı One UI 6.0'a yükseltilecek ilk modeller Galaxy S23 serisi olacak. Bunları eski S serisi amiral gemileri ve Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 takip edecek.

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Android 14 (One UI 6.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu