Rapor: Samsung Display, Apple için yeni bir OLED ekran geliştirecek

Tam Boyutta Gör

Ekran geliştirme konusunda en iddialı şirket olan Samsung, başta Apple olmak üzere birçok markanın cihazlarının ekran üretiminden sorumlu. Samsung'un ekranını tasarladığı iPhone X ise OLED ekranlı ilk iPhone oldu ve o zamandan beri Apple, neredeyse tüm iPhone'larda OLED ekran teknolojisini kullandı. OLED ekranların tercih edilmesinin sebebi ise daha yüksek parlaklık, daha derin siyahlarla gelişmiş kontrast, daha geniş görüş açıları gibi birçok çeşitli avantajlarının olması. Yeni yayınlanan bir raporda ise Samsung'un Apple için yeni bir OLED ekran geliştirdiğinden söz ediliyor.

LG UltraGear 48GQ900 tanıtıldı: İşte özellikleri 1 gün önce eklendi

Apple, gelecekteki cihazlarında Samsung'un Tandem OLED ekranlarını kullanacak

Tam Boyutta Gör

Samsung Display, 2023 yılında T1 (tek yığınlı tandem OLED ekran yapısı) ekranın seri üretimine başlamayı planlıyor. Ancak Apple, gelecekteki cihazlarında Samsung'un geliştireceği T1'in yeni nesli olan T2 (iki yığınlı tandem OLED ekran yapısı) ekranları kullanacak. Bu yeni T2 ekranlar ile ekranın parlaklığının iki katına ve ömrünün de dört katına çıkabilmesi amaçlanıyor.

Rapora göre Apple, bu yeni OLED ekran türünü 2024'ten itibaren iPad'ler ile piyasaya sürecek. Apple'ın bu yeni teknolojiyi önce 2024 iPad Pro'da sunması olası ihtimaller arasında. Üstelik raporda, Apple'ın bu ekranı, MacBook ve iMac cihazlarına da ekleyeceği iddia ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Samsung, Apple için yeni bir OLED ekran geliştiriyor