Rapor: Samsung Display, Apple için yeni bir OLED ekran geliştirecek

Ekran geliştirme konusunda en iddialı şirket olan Samsung, başta Apple olmak üzere birçok markanın cihazlarının ekran üretiminden sorumlu. Samsung'un ekranını tasarladığı iPhone X ise OLED ekranlı ilk iPhone oldu ve o zamandan beri Apple, neredeyse tüm iPhone'larda OLED ekran teknolojisini kullandı. OLED ekranların tercih edilmesinin sebebi ise daha yüksek parlaklık, daha derin siyahlarla gelişmiş kontrast, daha geniş görüş açıları gibi birçok çeşitli avantajlarının olması. Yeni yayınlanan bir raporda ise Samsung'un Apple için yeni bir OLED ekran geliştirdiğinden söz ediliyor.
Apple, gelecekteki cihazlarında Samsung'un Tandem OLED ekranlarını kullanacak
Samsung Display, 2023 yılında T1 (tek yığınlı tandem OLED ekran yapısı) ekranın seri üretimine başlamayı planlıyor. Ancak Apple, gelecekteki cihazlarında Samsung'un geliştireceği T1'in yeni nesli olan T2 (iki yığınlı tandem OLED ekran yapısı) ekranları kullanacak. Bu yeni T2 ekranlar ile ekranın parlaklığının iki katına ve ömrünün de dört katına çıkabilmesi amaçlanıyor.
Rapora göre Apple, bu yeni OLED ekran türünü 2024'ten itibaren iPad'ler ile piyasaya sürecek. Apple'ın bu yeni teknolojiyi önce 2024 iPad Pro'da sunması olası ihtimaller arasında. Üstelik raporda, Apple'ın bu ekranı, MacBook ve iMac cihazlarına da ekleyeceği iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..