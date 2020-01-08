Samsung, askeri standartlarda sağlamlığa sahip Galaxy XCover Pro'yu duyurdu

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Samsung, zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış yeni bir akıllı telefon duyurusu yaptı. Galaxy Xcover Pro olarak adlandırılan cihaz çok yakında satışa sunulacak.

Askeri standartlarda (MIL-STD-810G) sağlamlık gereksinimlerini karşılayan akıllı telefon, sert bir yüzeye düştüğünde kolay kolay zarar görmüyor. Ayrıca IP68 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

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Galaxy Xcover Pro, 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6.3 inç LCD ekran taşıyor. Infinity-O ekranın sol üst köşesinde 13 megapiksel ön kamera içeren bir delik var. Exynos 9611 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilen akıllı telefon 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

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Galaxy Xcover Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Arka panelde 25 ve 8 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi mevcut. Cihaz kutudan Android 9.0 Pie tabanlı One UI arayüzü ile çıkıyor. Ancak piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Android 10'a güncellenecek.

Galaxy Xcover Pro, 4.050 mAh kapasiteli çıkarılabilir bir batarya içeriyor. Dayanıklılık odaklı akıllı telefon 31 Ocak tarihinde 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İlk olarak Finlandiya'da çıkış yapacak cihaz Şubat ayında diğer Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek.

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