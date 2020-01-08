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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, askeri standartlarda sağlamlığa sahip Galaxy XCover Pro'yu duyurdu

    Samsung dayanıklılık odaklı akıllı telefon serisine bugün yeni bir model daha ekledi. Galaxy Xcover Pro olarak adlandırılan cihaz Infinity-O ekran, çift arka kamera ve 4.050 mAh batarya ile geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung, askeri standartlarda sağlamlığa sahip Galaxy XCover Pro'yu duyurdu
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    Samsung, zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış yeni bir akıllı telefon duyurusu yaptı. Galaxy Xcover Pro olarak adlandırılan cihaz çok yakında satışa sunulacak.

    Askeri standartlarda (MIL-STD-810G) sağlamlık gereksinimlerini karşılayan akıllı telefon, sert bir yüzeye düştüğünde kolay kolay zarar görmüyor. Ayrıca IP68 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

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    Galaxy Xcover Pro, 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan 6.3 inç LCD ekran taşıyor. Infinity-O ekranın sol üst köşesinde 13 megapiksel ön kamera içeren bir delik var. Exynos 9611 yonga seti ve 4 GB RAM ile güçlendirilen akıllı telefon 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

    Samsung, askeri standartlarda sağlamlığa sahip Galaxy XCover Pro'yu duyurdu
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    Galaxy Xcover Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Arka panelde 25 ve 8 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift kamera sistemi mevcut. Cihaz kutudan Android 9.0 Pie tabanlı One UI arayüzü ile çıkıyor. Ancak piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Android 10'a güncellenecek.

    Galaxy Xcover Pro, 4.050 mAh kapasiteli çıkarılabilir bir batarya içeriyor. Dayanıklılık odaklı akıllı telefon 31 Ocak tarihinde 499 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İlk olarak Finlandiya'da çıkış yapacak cihaz Şubat ayında diğer Avrupa ülkelerinde piyasaya sürülecek.



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    Sipihrz 1 hf.
    Otterbox markasını tavsiye ederim. Note FE kullanıyorum ekranı aşırı pahalı olunca bu markanın kılıfını aldım. ( Symetry modeli)



    Hem kullanışlı tasarımı çok sade ve çok koruyucu. Telefonu yüz üstü koysanız bile ekran yüzeye temas etmiyor.
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    volga tuygun 1 hf.
    Ve yine Türkiye'ye gelmeyecek ( resmi yollardan )
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    WmGMD 1 hf.
    Ya bu tarz cihazlar neden böyle alt seviye donanımlarla geliyor ki? Yap şunun s730 lusunu 8xx lisini. Alan uzun yıllar kullansın. Cihaz sağlam ama donanım ölüyor bu sefer de.
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    esmerbuyucu 1 hf. WmGMD
    LG'nin amiral gemileri V10/G6'dan beri askeri serifikaya sahip.
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    SuperVisör 1 hf.
    isteseler saglam yapıyorlar amaçları düşsün kırılsın yenisini alsın veya yedek parça alsın
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    damn2u 1 hf.
    Cihaz güzel fakat fiyatı çok yüksek olmuş. Biraz uygun olsaydı da eşime alsaydım. Çok marifetli olduğundan her telefonu bol bol düşürüyor.
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