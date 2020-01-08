Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi Xiaomi, erkekler için tasarlanmış bir başka faydalı ürün tanıttı. Enchen BlackStone 3 olarak adlandırılan tıraş makinesinden bahsediyoruz.

Xiaomi, tıraş makinesini 14.5 dolar fiyatla satacak ancak şu anda bir indirim var ve 8.5 dolara sipariş edilebiliyor. Ürünün şimdilik sadece Çin'de satın alınabildiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı"

İlginizi Çekebilir

Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima

IPX7 sertifikası sayesinde su geçirmez bir gövdeye sahip olan tıraş makinesinin üzerinde LED ekran var. Ayrıca önceki modele kıyasla daha şarj edilmeden daha uzun süre dayanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Pili bitene kadar çalışma hızı düşmüyor

Xiaomi Enchen BlackStone 3, Japon çeliğinden yapılmış üç yuvarlak tıraş başlığına sahip. Aynı zamanda 67 dB'lik düşük gürültü seviyesi sayesinde son derece sessiz çalışıyor. Cildi korumak için akıllı "kıstırma önleme" fonksiyonunun olduğunu da belirtelim.

Tıraş makinesinin pil seviyesi minimum seviyeye düşse bile çalışma hızı azalmıyor. Tamamen deşarj olana kadar mümkün olan en yüksek verimde çalışmaya devam ediyor. Tam olarak şarj olma süresi 1 saat.

Xiaomi Enchen BlackStone 3 tek şarjla 90 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Yani her gün 1.5 dakika tıraş olunduğu taktirde 2 ay boyunca kullanılabilir. Son olarak cihazın USB Type-C arabirimi üzerinden şarj edildiğini belirtelim.

https://www.gizchina.com/2020/01/07/xiaomi-blackstone-3-electric-shaver-released-for-59-yuan-9

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.