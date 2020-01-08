Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, erkekler için tasarlanmış bir başka faydalı ürün tanıttı. Enchen BlackStone 3 olarak adlandırılan tıraş makinesinden bahsediyoruz.
Xiaomi, tıraş makinesini 14.5 dolar fiyatla satacak ancak şu anda bir indirim var ve 8.5 dolara sipariş edilebiliyor. Ürünün şimdilik sadece Çin'de satın alınabildiğini belirtelim.
Ayrıca Bkz. "OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı"İlginizi Çekebilir Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima
IPX7 sertifikası sayesinde su geçirmez bir gövdeye sahip olan tıraş makinesinin üzerinde LED ekran var. Ayrıca önceki modele kıyasla daha şarj edilmeden daha uzun süre dayanabiliyor.
Pili bitene kadar çalışma hızı düşmüyor
Xiaomi Enchen BlackStone 3, Japon çeliğinden yapılmış üç yuvarlak tıraş başlığına sahip. Aynı zamanda 67 dB'lik düşük gürültü seviyesi sayesinde son derece sessiz çalışıyor. Cildi korumak için akıllı "kıstırma önleme" fonksiyonunun olduğunu da belirtelim.
Tıraş makinesinin pil seviyesi minimum seviyeye düşse bile çalışma hızı azalmıyor. Tamamen deşarj olana kadar mümkün olan en yüksek verimde çalışmaya devam ediyor. Tam olarak şarj olma süresi 1 saat.
Xiaomi Enchen BlackStone 3 tek şarjla 90 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Yani her gün 1.5 dakika tıraş olunduğu taktirde 2 ay boyunca kullanılabilir. Son olarak cihazın USB Type-C arabirimi üzerinden şarj edildiğini belirtelim.
https://www.gizchina.com/2020/01/07/xiaomi-blackstone-3-electric-shaver-released-for-59-yuan-9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
6465 kez okundu.
18 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, enchen BlackStone 3 ve