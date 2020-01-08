Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi

    Xiaomi, 14 dolar gibi son derece uygun bir fiyata sahip yeni bir tıraş makinesi çıkardı. Enchen BlackStone 3 adlı cihaz sunduğu zengin özelliklerle dikkat çekiyor.
    2 hf.
    6,5b
    1
    24
    Diğer Ev Elektroniği
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, erkekler için tasarlanmış bir başka faydalı ürün tanıttı. Enchen BlackStone 3 olarak adlandırılan tıraş makinesinden bahsediyoruz.

    Xiaomi, tıraş makinesini 14.5 dolar fiyatla satacak ancak şu anda bir indirim var ve 8.5 dolara sipariş edilebiliyor. Ürünün şimdilik sadece Çin'de satın alınabildiğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima

    IPX7 sertifikası sayesinde su geçirmez bir gövdeye sahip olan tıraş makinesinin üzerinde LED ekran var. Ayrıca önceki modele kıyasla daha şarj edilmeden daha uzun süre dayanabiliyor.

    Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi
    Tam Boyutta Gör

    Pili bitene kadar çalışma hızı düşmüyor

    Xiaomi Enchen BlackStone 3, Japon çeliğinden yapılmış üç yuvarlak tıraş başlığına sahip. Aynı zamanda 67 dB'lik düşük gürültü seviyesi sayesinde son derece sessiz çalışıyor. Cildi korumak için akıllı "kıstırma önleme" fonksiyonunun olduğunu da belirtelim.

    Tıraş makinesinin pil seviyesi minimum seviyeye düşse bile çalışma hızı azalmıyor. Tamamen deşarj olana kadar mümkün olan en yüksek verimde çalışmaya devam ediyor. Tam olarak şarj olma süresi 1 saat.

    Xiaomi Enchen BlackStone 3 tek şarjla 90 dakikalık bir kullanım süresi sunuyor. Yani her gün 1.5 dakika tıraş olunduğu taktirde 2 ay boyunca kullanılabilir. Son olarak cihazın USB Type-C arabirimi üzerinden şarj edildiğini belirtelim.



    https://www.gizchina.com/2020/01/07/xiaomi-blackstone-3-electric-shaver-released-for-59-yuan-9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    eAkman 2 hf. en beğenilen
    8.5 dolarlik linki koyarsan sirf merakimdan satin alacagim
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    celik44 2 hf.
    Şöyle bir markamız olmadı
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    AsPaTRoNsSs 2 hf.
    Burda satışı 300 tl olur artık. Ekonominin maşallahı var :)
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    Dehşetengiz 2 gün
    vergiler dahil nerede yaziyor aliexpress te 19.66 dolar cikiyor fiyati bana yuh
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DPLALİ 1 hf.
    Xiaomi yakında klozet hatta alaturka tuvalet yaparsa şaşırmam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    3 ay önce almıştım zaten 80 tl ye falan gelmişti
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    inifiesta 1 hf.
    Şarj olurken de kullanabilme imkanı var mı kontrol edin. Batarya öldü mü durum yaş. Batarya biterse en azından prize takılıyken de kullanabilmek önemli. Bu hataya Philips alarak bir defa düştüm, bir daha düşmek istemem.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guest-02AA5DC42 1 hf. yeni yorumcu inifiesta
    Ben de braun var. Braunların durumunu biliyor musunuz?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rayzmoon 1 hf. hakaniko
    Bilmiyorum satın al deyince indirim yaptı 1 tane daha aldım indirimsiz 110 onuda 200 e satarsak 1i bedavaya gelir 😎
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hakaniko 1 hf. rayzmoon
    Ne indirimi o? Hiç aliexpress indirimim olmadı. 😃. 15tl gümrük koy minimum. Bir de bendeki hızlı kargo. Haftaya gelir sanırım 😀
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rayzmoon 1 hf.
    Bende sipariş verdim 92 tl
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rayzmoon 1 hf. hakaniko
    Bende sipariş verdim 92tl 😁
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hakaniko 1 hf.
    Hızlı kargo ve gümrük vergileri dahil satın aldım bir tane



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    alabamalı 1 hf. hakaniko
    Gümrük vergileri dahil olduğunu nasıl anlıyoruz bende aldım AliExpress Standard Shipping le pro 3 modeli 118 tl ye geldi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MR.BERK 1 hf.
    Bayağı vergi dahil 130 TL ye kapına kadar geliyor: tr.aliexpress.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6465 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, enchen BlackStone 3 ve
    6 etiket daha tıraş makinesi Diğer Ev Elektroniği Ev Elektroniği Onur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. mamaRoo akıllı beşik ile tanışın 1 hf. Sepura çöp öğütücü atıklarınızı gübre yapıyor 2 hf. Artık sefer tasları da teknolojiye ayak uydurdu 2 hf. Giriş seviyesi Wacom One tanıtıldı 2 hf. Harman Kardon uzun bir aradan sonra kulaklık sektörüne geri döndü 2 hf. Nissan, elektrikli araçlar için geliştirdiği çift motorlu AWD sistemini tanıttı 2 hf. 43 inç ekranlı ilk koşu bandı tanıtıldı: Amazfit HomeStudio 2 hf. DH okurları 2019'un en iyi ürünlerini seçti 2 hf. Oyuncular bu turu çok sevecek 2 hf. Uber’den uçan taksi konsepti 2 hf. Netflix'in yeni fantastik/korku dizisi Locke & Key'den ilk fragman yayınlandı 2 hf. THX mekansal ses akıllı telefonlara geliyor 2 hf. TP-Link yeni 3 bant WiFi 6 oyuncu yönlendiricisini duyurdu 2 hf. AMD FreeSync isimlendirmesi değişti 2 hf. SanDisk küçük boyutlardaki 8TB SSD taşınabilir ürününü duyurdu 2 hf. Samsung Galaxy S10 Lite elimizde | İsmiyle yanıltan telefon 2 hf. Thunderbolt 4 geliyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni kablosuz kulaklıkları: Amazfit Powerbuds, Amazfit Zenbuds 2 hf. 480 km'ye kadar menzil sunan elektrikli motosiklet: Damon Hypersport 2 hf. OnePlus, pillerin kullanım ömrünü uzatacak yeni şarj özelliğini tanıttı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'den 14 dolarlık ucuz tıraş makinesi Sonraki Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı 2 hf. Çinli Tencent, Bayonetta’nın geliştiricisi Platinum Games’e yatırım yaptı 2 hf. Oppo başkan yardımcısı açıkladı: Find X2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelmeyecek 2 hf. Danimarka, 2019 yılında ürettiği elektriğin yüzde ellisini yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 hf. Yeni Bluetooth ses standardı tanımlandı 2 hf. Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı 2 hf. Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT 2 hf. Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı 2 hf. Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor 2 hf. Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. MSI, dizüstü tasarımını baştan ele alıyor | Ön inceleme 2 hf. MSI'dan dünyanın ilk mini led ekranlı dizüstü bilgisayarı 2 hf. Google Asistan webdeki metinleri Türkçe okuyacak 2 hf. Intel PCIe 4.0 tabanlı Optane bellek geliştiriyor olabilir 2 hf. Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor 2 hf. OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı 2 hf. Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu 2 hf. Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor 2 hf. Efsane geri döndü | Katlanabilir ekranlı Motorola Razr elimizde 2 hf. Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim