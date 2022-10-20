Samsung, tedarik sorunu çözümü için Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurabilir

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Yarı iletken sektöründe yaşanan üretim sıkıntıları ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, firmaları farklı stratejiler kullanmak zorunda bırakıyor. Bu alanda öncü firmalardan olan Samsung, müşterilerinin tedarik sorunu yaşamamasını sağlamak için yeni bir üretim tesisi kurmayı düşünüyor olabilir.

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Samsung, tedarik sıkıntısını çözecek

Samsung’un kuracağı söylenen dökümhane tesisinin tam olarak konumu bilinmiyor ancak Avrupa’da bir yerde inşa edilmesi bekleniyor. Samsung ayrıca bu tesiste dış kaynak (outsourcing) kullanımını da daha fazla artırmak istiyor. Dış kaynak kullanımı için adı geçen iki firma var: Vanguard ve Powerchip. Samsung halihazırda Tayvanlı UMC firmasıyla da ortak üretim gerçekleştiriyor.

Samsung’un dış kaynak kullanımını artırma planının arkasında ise tam zamanında üretim (Just in Time) stratejisine geçme hedefi yatıyor. Kurulacak tesiste uygulanması beklenen strateji ile talebe göre üretim sağlanacak ve minimum stok ile çalışılacak. Böylece tedarik zincirinde yaşanan sorunlar minimuma indirilecek.

Samsung’un Avrupa’da üretim tesisi kurmasının başlıca nedenleri arasında otomotiv sektörüne olan yakınlık olabilir. Birçok otomobil ve otomotiv parça üreticisinin Avrupa’da olması, Samsung’un da bu alanda üretim gerçekleştirme isteği yeni tesisin Avrupa’da kurulmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla pazara olan yakınlık sebebiyle tedarik alanındaki engellerin aşılması da kolaylaşmış olacak. Ayrıca söylenenlere göre firma halihazırda yarı iletken alanında yer alacak personel alım sürecine de başlamış durumda.

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Samsung, Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurabilir