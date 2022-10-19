Rusya'da tedarik krizi büyüyor: Çin'den gelen çiplerin yüzde 40'ı sorunlu!

Rusya, yaptırımları gerekçe gösterdi
Register tarafından bildirilenlere göre Kommersant gazetesi, savaştan önce Rusya’ya ithal edilen çiplerin yalnızca yüzde 2’sinin kusurlu olduğunu söylüyor. Günümüzde ise yüzde 40 seviyelerine ulaşan bu rakamın, elektronik ürünlerde kaç tane bileşen bulunduğu düşünüldüğünde büyük bir soruna işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Gazetede yer verilen detaylara göre başarısızlık oranlarının sadece tedarik sorunları ve pandemiyle ilgili değil, uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığını öne süren Rusya, Çin'in Gri pazar distribütörleri ve paralel ithalat tedarikçileri ile baş başa kaldığını belirtiyor. Bilindiği üzere Rusya'da bulunan birçok işletme, ithalat kısıtlamaları nedeniyle ülkeden ayrıldı. Kalanlar ise kısıtlamalara ayak uydurmak zorunda kaldı.
Rusya'nın ülkede yaşanan yarı iletken krizine nasıl bir çözüm getireceği henüz bilinmiyor. Öte yandan Çin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ülkeye uygulanan yaptırımlar, ABD'nin dayattığı kısıtlamalarla uğraşan Çinli şirketlere fayda sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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