Rusya'da tedarik krizi büyüyor: Çin'den gelen çiplerin yüzde 40'ı sorunlu!

Tam Boyutta Gör Ukrayna işgali sonrasında teknoloji şirketlerinden gelen sert yaptırımlar ile karşı karşıya kalan Rusya, bilindiği üzere yerel çip üretimine odaklanacağını duyurmuştu. Ancak Rus ulusal ticaret gazetesi Kommersant tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Çin'den Rusya'ya gönderilen çiplerin yüzde 40’ının sorunlu olduğunu ortaya çıkardı.

Rusya, yaptırımları gerekçe gösterdi

Register tarafından bildirilenlere göre Kommersant gazetesi, savaştan önce Rusya’ya ithal edilen çiplerin yalnızca yüzde 2’sinin kusurlu olduğunu söylüyor. Günümüzde ise yüzde 40 seviyelerine ulaşan bu rakamın, elektronik ürünlerde kaç tane bileşen bulunduğu düşünüldüğünde büyük bir soruna işaret ettiğini söyleyebiliriz.

Gazetede yer verilen detaylara göre başarısızlık oranlarının sadece tedarik sorunları ve pandemiyle ilgili değil, uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığını öne süren Rusya, Çin'in Gri pazar distribütörleri ve paralel ithalat tedarikçileri ile baş başa kaldığını belirtiyor. Bilindiği üzere Rusya'da bulunan birçok işletme, ithalat kısıtlamaları nedeniyle ülkeden ayrıldı. Kalanlar ise kısıtlamalara ayak uydurmak zorunda kaldı.

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Rusya'nın ülkede yaşanan yarı iletken krizine nasıl bir çözüm getireceği henüz bilinmiyor. Öte yandan Çin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ülkeye uygulanan yaptırımlar, ABD'nin dayattığı kısıtlamalarla uğraşan Çinli şirketlere fayda sağladı.

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