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Volkswagen, Avrupa'da satışa sunacağı yeni giriş seviye elektrikli otomobilinin ilk ipucu görselini paylaştı. Volkswagen ID.One olarak adlandırılması planlanan model mart ayında konsept olarak görücüye çıkarılacak. Otomobilin satışa sunulması ise 2027 yılını bulacak.

Yeni ID.One, 20 bin euro civarındaki başlangıç fiyatıyla Alman üreticinin elektrikli ürün gamındaki en ucuz otomobil olacak. ID.One, 2023 yılında tanıtılan ID.2all konseptinin 25 bin euroluk üretim versiyonunun altında konumlandırılacak. Sırasıyla 2026 ve 2027 yılında satışa sunulacak bu iki model de mevcut MEB platformunun kısa bir versiyonu üzerine inşa edilecek.

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Konseptin ön tasarımına baktığımızda, 2021 yılında tanıtılan ID.LIFE konseptinden izler taşıdığını görebiliyoruz. Keskin hatlar ve geniş çamurlukların crossover stiline dair ipuçları verdiği modelde 3 boyutlu grafiklere sahip LED farlar ve aydınlatılmış logoya ev sahipliği yapan siyah bir panel bizleri karşılıyor. Tampon kenarlarında ise dikey aydınlatmalar göze çarpıyor. İç mekanda ise şimdilik sadece konsol üzerine entegre edilen multimedya ekranının silüetini görmekteyiz.

Volkswagen, uygun fiyatlı modellerin yanı sıra yeni nesil elektrikli Golf ve T-Roc modellerinin Wolfsburg fabrikasında üretileceğini belirtti. Bu iki model, yeni Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP) üzerinde tamamen yeni bir üretim süreci kullanılarak üretilecek.

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Volkswagen'in 20 bin euroluk elektrikli otomobilinden ilk ipucu!