Samsung beş arka kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

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Samsung, yeni özellikleri amiral gemisi modellerinden önce Galaxy A serisinde sunma geleneğini sürdürecek gibi görünüyor. Serinin yeni temsilcileri Galaxy A72 ve Galaxy A52 olacak.

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Şirket içinden alınan bilgilere göre 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy A72, beş arka kamerayla donatılmış ilk Samsung telefon olacak. Yani cihazda aşağıdaki özelliklerde beşli arka kamera sistemi göreceğiz:

64 megapiksel ana sensör

ana sensör 12 megapiksel ultra geniş açılı lens

3x optik zoomlu 8 megapiksel telefoto kamera

5 megapiksel makro sensör

5 megapiksel derinlik sensörü

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A serisi ilklerle anılıyor

Ayrıca söylentilere göre Galaxy A72, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ilk Galaxy A modeli olarak karşımıza çıkacak. Samsung Galaxy A52'nin ise dört arka kamerayla geleceği bildiriliyor.

Galaxy A9'un (2018) dört kameralı ilk Samsung telefon olduğunu hatırlatalım. Galaxy A80 ise hala şirketin "döner kameralı" tek cihazı konumunda. Elbette ki piyasada diğer üreticilere ait beş kameralı telefonlar mevcut. Nokia 9 PureView bunlardan bir tanesi.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7913

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