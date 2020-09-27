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    Samsung beş arka kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor

    Samsung, 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan beş arka kameralı bir telefon üzerinde çalışyor. Galaxy A72 olarak isimlendirileceği söylenen cihazla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung beş arka kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    Samsung, yeni özellikleri amiral gemisi modellerinden önce Galaxy A serisinde sunma geleneğini sürdürecek gibi görünüyor. Serinin yeni temsilcileri Galaxy A72 ve Galaxy A52 olacak.

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    Şirket içinden alınan bilgilere göre 2021'in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Galaxy A72, beş arka kamerayla donatılmış ilk Samsung telefon olacak. Yani cihazda aşağıdaki özelliklerde beşli arka kamera sistemi göreceğiz:

    • 64 megapiksel ana sensör
    • 12 megapiksel ultra geniş açılı lens
    • 3x optik zoomlu 8 megapiksel telefoto kamera
    • 5 megapiksel makro sensör
    • 5 megapiksel derinlik sensörü

    Samsung beş arka kameralı telefon çıkarmaya hazırlanıyor
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    A serisi ilklerle anılıyor

    Ayrıca söylentilere göre Galaxy A72, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ilk Galaxy A modeli olarak karşımıza çıkacak. Samsung Galaxy A52'nin ise dört arka kamerayla geleceği bildiriliyor.

    Galaxy A9'un (2018) dört kameralı ilk Samsung telefon olduğunu hatırlatalım. Galaxy A80 ise hala şirketin "döner kameralı" tek cihazı konumunda. Elbette ki piyasada diğer üreticilere ait beş kameralı telefonlar mevcut. Nokia 9 PureView bunlardan bir tanesi.



    http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=7913 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    eapantherea (EA 5D) 32 dk.
    Firmalar da salaga bagladilar.. Teknolojik olarak farklilik veya yenilik sunamadiklari icin sacma sacma dusuk ar-ge ile 2,3,4,5... kamera, 2,3,4.. ekran, yetmez bastan sona donen komple yekpare ekran vs. Diye diye sanki yenilik yapmis gibi sunuyorlar... Ahh be sony, senin esas su donemde piyasada 6-7 yil once bulundugun halinle bulunman, digerlerinde olmayan yenilikleri getirmen lazimdi..
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 33 dk.
    Arabada 5 Evde 15
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    FreeRun 1 sa.
    telefonların da heyacanı kalmadı
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    th9 1 sa. yeni yorumcu
    her sene kamera sayısı aryıyo ama foto kalitesi hala berbat
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    Super Meat Boy 1 sa.
    gereksiz.
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    monacomen 1 sa.
    Anlaşılan kompact fotoğraf makineli rafa kalkıyor her şey telefonlar ile hallolacak ve bu yüzden tek lens ve kamera ile halledemedikleri sorunları birden fazla kamera ile halledecekler. Yakın gelecekte hepsini tek bir lens kamera ile yaparken bulacağız kendimizi.
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    deoks 2 sa.
    5 yetmez 15 koy samsung. Şanın yürüsün.
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