Qualcomm'un 6 nm'lik yeni işlemcisi detaylandı: Snapdragon 775G geliyor

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Alman duyumcu Roland Quandt, Qualcomm'un şu anda sadece amiral gemisi Snapdragon 875 (SM8350) yonga seti değil, aynı zamanda 700 serisi kapsamında çıkış yapacak yeni bir üst düzey işlemci üzerinde de çalıştığını söyledi.

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Quandt, Snapdragon 765G'nin halefi olması beklenen Snapdragon 775G'den bahsediyor. Yonga seti SM7350 model numarası ve Cedros kod adıyla deşifre oldu.

6 nm süreciyle üretilecek

6 nanometre fabrikasyon süreci ile üretilecek işlemci Snapdragon 765G'den %40 daha hızlı CPU ve %50 daha güçlü GPU içerecek. Ayrıca 120 Hz ekran, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolamayı destekleyeceğini belirtelim. Zira Snapdragon 775G, bu özelliklerde bir platformda test ediliyor.

Yeni yonga seti beklenildiği üzere entegre 5G modeme sahip olacak. Snapdragon 775G'nin ne zaman duyurulacağı konusunda bir bilgi yok. Büyük olasılıkla Aralık ayında Qualcomm'un yıllık Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde Snapdragon 875 ile birlikte tanıtılacak.

https://www.phonearena.com/news/qualcomm-snapdragon-875-plus-and-6nm-snapdragon-775G-leaked_id127400

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