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    Samsung yeni robot süpürgesini haftaya tanıtıyor

    Samsung Bespoke Jet Bot Combo robot süpürge, gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ile evi daha iyi algılayarak temizlikte verimi arttırıyor. Ayrıca kendisini de temizliyor.
    Samsung Bespoke Jet Bot Combo Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının önemli fuarlarından CES 2024 için geri sayım devam ederken üreticiler de sergileyecekleri ürünlerini hazırladılar. Samsung yapay zekâ ile güçlendirdiği Bespoke Jet Bot Combo robot süpürgesini fuara getirecek.

    Samsung Bespoke Jet Bot Combo neler sunuyor?

    Samsung Bespoke Jet Bot Combo robot süpürge son dönemde popüler olan yapay zekâyı daha fazla işin içine sokuyor. 3D sensör ile robot ev içerisindeki engelleri tanıyarak efektif haritalama yapıyor. Ayrıca lekeleri de algılayarak girilmemesi gereken bölgeleri veya ağırlık verilmesi gereken noktaları belirleyebiliyor.

    Halı ve kilimleri algılayabilen robotun mop fırçaları ise istasyonunda bulunan sıcak su ve buhar ile dakikada 170 derece dönen bir fırça yardımıyla temizleniyor. Bu esnada herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Robot fırçasında bir tıkanma algıladığında doğrudan istasyona gidip bu işlemi yaptırıyor. Ürünün fiyatı CES 2024 fuarında belli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    faturaya ek alınan telefon borcu kapatma vodafone elektrik faturası az geldi ne yapmalıyım hd 100546 b amd hangi ülkenin sanki her yerime iğneler batıyor

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