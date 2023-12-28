Samsung yeni robot süpürgesini haftaya tanıtıyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının önemli fuarlarından CES 2024 için geri sayım devam ederken üreticiler de sergileyecekleri ürünlerini hazırladılar. Samsung yapay zekâ ile güçlendirdiği Bespoke Jet Bot Combo robot süpürgesini fuara getirecek.

Samsung Bespoke Jet Bot Combo neler sunuyor?

Samsung Bespoke Jet Bot Combo robot süpürge son dönemde popüler olan yapay zekâyı daha fazla işin içine sokuyor. 3D sensör ile robot ev içerisindeki engelleri tanıyarak efektif haritalama yapıyor. Ayrıca lekeleri de algılayarak girilmemesi gereken bölgeleri veya ağırlık verilmesi gereken noktaları belirleyebiliyor.

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Halı ve kilimleri algılayabilen robotun mop fırçaları ise istasyonunda bulunan sıcak su ve buhar ile dakikada 170 derece dönen bir fırça yardımıyla temizleniyor. Bu esnada herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Robot fırçasında bir tıkanma algıladığında doğrudan istasyona gidip bu işlemi yaptırıyor. Ürünün fiyatı CES 2024 fuarında belli olacak.

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