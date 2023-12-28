Samsung yeni robot süpürgesini haftaya tanıtıyor

Samsung Bespoke Jet Bot Combo neler sunuyor?
Samsung Bespoke Jet Bot Combo robot süpürge son dönemde popüler olan yapay zekâyı daha fazla işin içine sokuyor. 3D sensör ile robot ev içerisindeki engelleri tanıyarak efektif haritalama yapıyor. Ayrıca lekeleri de algılayarak girilmemesi gereken bölgeleri veya ağırlık verilmesi gereken noktaları belirleyebiliyor.
Halı ve kilimleri algılayabilen robotun mop fırçaları ise istasyonunda bulunan sıcak su ve buhar ile dakikada 170 derece dönen bir fırça yardımıyla temizleniyor. Bu esnada herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Robot fırçasında bir tıkanma algıladığında doğrudan istasyona gidip bu işlemi yaptırıyor. Ürünün fiyatı CES 2024 fuarında belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.