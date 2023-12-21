Samsung Health uygulaması ilaç takibine kavuştu

Samsung Health ilaç takibi
Özellikle sürekli ve birden fazla ilaç kullanan kişiler için süreci takip etmek zor olabiliyor. Bugün her ilaç için günlere ve renklere ayrılmış saklama kutuları yaygın ancak bunun bir de hatırlatılması gerekiyor.
Samsung Health yeni özelliği ile artık kullanıcılara hangi ilacı ne zaman kullanması gerektiğini hatırlatacak. Kullanıcı uygulamaya ilacın rengini, ne işe yaradığınız, hangi gün ve hangi saat alınacağını girdikten sonra düzenli olarak bildirimler alacak.
Uygulama ayrıca Elsevier iş birliği ile ilacın kullanımı, yan etkileri, vücuda etkisi ile ilgili genel bilgiler de verecek. İlaç takibi özelliği Android 8.0 ve üzeri telefonlarda Samsung Health 6.26 sürümü sonrasında kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.