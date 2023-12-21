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    Anlık Bildirim

    Samsung Health uygulaması ilaç takibine kavuştu

    Samsung Health uygulaması yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların ilaçlarını da takip edecek. İlaç kullanımına dair bildirimler ve genel bilgiler kullanıcılara sunulacak. 
    Samsung Health Tam Boyutta Gör
    Global markaların sağlık takip uygulamaları, kullanıcının tek başvuru kaynağı haline gelebilmek için daha zengin özellikler ile gelişmeye devam ediyor. Samsung Health uygulaması son olarak ilaç takibi sunmaya başladı.

    Samsung Health ilaç takibi

    Özellikle sürekli ve birden fazla ilaç kullanan kişiler için süreci takip etmek zor olabiliyor. Bugün her ilaç için günlere ve renklere ayrılmış saklama kutuları yaygın ancak bunun bir de hatırlatılması gerekiyor.

    Samsung Health yeni özelliği ile artık kullanıcılara hangi ilacı ne zaman kullanması gerektiğini hatırlatacak. Kullanıcı uygulamaya ilacın rengini, ne işe yaradığınız, hangi gün ve hangi saat alınacağını girdikten sonra düzenli olarak bildirimler alacak.

    Uygulama ayrıca Elsevier iş birliği ile ilacın kullanımı, yan etkileri, vücuda etkisi ile ilgili genel bilgiler de verecek. İlaç takibi özelliği Android 8.0 ve üzeri telefonlarda Samsung Health 6.26 sürümü sonrasında kullanılabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 21 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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