Samsung Health uygulaması ilaç takibine kavuştu

Tam Boyutta Gör Global markaların sağlık takip uygulamaları, kullanıcının tek başvuru kaynağı haline gelebilmek için daha zengin özellikler ile gelişmeye devam ediyor. Samsung Health uygulaması son olarak ilaç takibi sunmaya başladı.

Samsung Health ilaç takibi

Özellikle sürekli ve birden fazla ilaç kullanan kişiler için süreci takip etmek zor olabiliyor. Bugün her ilaç için günlere ve renklere ayrılmış saklama kutuları yaygın ancak bunun bir de hatırlatılması gerekiyor.

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Samsung Health yeni özelliği ile artık kullanıcılara hangi ilacı ne zaman kullanması gerektiğini hatırlatacak. Kullanıcı uygulamaya ilacın rengini, ne işe yaradığınız, hangi gün ve hangi saat alınacağını girdikten sonra düzenli olarak bildirimler alacak.

Uygulama ayrıca Elsevier iş birliği ile ilacın kullanımı, yan etkileri, vücuda etkisi ile ilgili genel bilgiler de verecek. İlaç takibi özelliği Android 8.0 ve üzeri telefonlarda Samsung Health 6.26 sürümü sonrasında kullanılabilecek.

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