Samsung devasa işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası sayesinde kârını önemli ölçüde arttırmayı başaran Samsung buna rağmen büyük bir işten çıkarma operasyonuna hazırlanıyor. Güney Kore’de ve Hindistan’da grev eylemleri ile başa çıkmak zorunda kalan Samsung, yeni hamlesi ile yine sendikaları kızdıracak.

Samsung iş gücünü azaltıyor

Sektörden gelen bilgilere göre 2024 yılında maliyetleri azaltmak ve kârını dengelemek isteyen Samsung, yönetim kısmında yüzde 30, pazarlama ve satış kısmında da yüzde 15 oranında iş gücü kesintisine gidiyor.

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Samsung’un 3 hafta önce bu kararı aldığı ve uygulanması için de deniz aşırı iştiraklerini bilgilendirdiği belirtiliyor. Hindistan’da 200 civarında yönetici ve 800 civarında orta düzey çalışanın işten çıkarıldığı ifade edildi. Zaten grev eylemleri de bu yüzden başlamıştı.

Samsung toplamda 267 bin çalışana sahip ve bunun yarısı deniz aşırı ülkelerde bulunuyor. Hesaplamalara göre Samsung’un işten çıkaracağı kişi sayısının on binlere kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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