Samsung devasa işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor

Samsung iş gücünü azaltıyor
Sektörden gelen bilgilere göre 2024 yılında maliyetleri azaltmak ve kârını dengelemek isteyen Samsung, yönetim kısmında yüzde 30, pazarlama ve satış kısmında da yüzde 15 oranında iş gücü kesintisine gidiyor.
Samsung’un 3 hafta önce bu kararı aldığı ve uygulanması için de deniz aşırı iştiraklerini bilgilendirdiği belirtiliyor. Hindistan’da 200 civarında yönetici ve 800 civarında orta düzey çalışanın işten çıkarıldığı ifade edildi. Zaten grev eylemleri de bu yüzden başlamıştı.
Samsung toplamda 267 bin çalışana sahip ve bunun yarısı deniz aşırı ülkelerde bulunuyor. Hesaplamalara göre Samsung’un işten çıkaracağı kişi sayısının on binlere kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.