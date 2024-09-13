Samsung DeX benzeri masa üstü denetimi Android tabletlere geliyor

Google tabletlerde masa üstü deneyimi
Android 15 beta sürümlerinde ortaya çıkan özellik, Google tabletlerin de yakın zamanda benzer bir deneyim sunacağını gösteriyor. Kullanıcılar üst kısımda görünen pencere tutucusuna uzun basarak veya klavyede Başlangıç+CTRL+Down tuş setiyle fonksiyona ulaşabiliyor.
Bu ekranda birden fazla pencere kullanılabilirken alt kısımda uygulama ikonları ve arama tuşu yer alıyor. Pencereler ölçeklenebilirken uyumlu olmayan uygulamaların da belirli ölçekte bu fonksiyona uyarlanacak.
Özellikle klavye ve fare ile masa üstü modu kullanıcılara biraz daha Windows veya Linux tarzı, esnek bir deneyim sunuyor. Bu özellik sadece tabletler için geçerli. Samsung DeX ise ekranlara kablolu-kablosuz bağlanarak çok ayrı bir seviyede deneyim sunuyor. Henüz Google bu özelliği ne zaman yayınlayacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.