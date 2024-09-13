Samsung DeX benzeri masa üstü denetimi Android tabletlere geliyor

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Samsung’un amiral gemi akıllı telefon ve tablet modellerinde sunduğu DeX masa üstü kullanım tecrübesi uzun yıllardır bir farklılaşma kriteri oldu. Motorola ve Huawei gibi bazı markalar benzer deneyimler sunmaya çalışsa da Android ekosisteminde Samsung DeX rakipsiz kaldı.

Google tabletlerde masa üstü deneyimi

Android 15 beta sürümlerinde ortaya çıkan özellik, Google tabletlerin de yakın zamanda benzer bir deneyim sunacağını gösteriyor. Kullanıcılar üst kısımda görünen pencere tutucusuna uzun basarak veya klavyede Başlangıç+CTRL+Down tuş setiyle fonksiyona ulaşabiliyor.

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Bu ekranda birden fazla pencere kullanılabilirken alt kısımda uygulama ikonları ve arama tuşu yer alıyor. Pencereler ölçeklenebilirken uyumlu olmayan uygulamaların da belirli ölçekte bu fonksiyona uyarlanacak.

Özellikle klavye ve fare ile masa üstü modu kullanıcılara biraz daha Windows veya Linux tarzı, esnek bir deneyim sunuyor. Bu özellik sadece tabletler için geçerli. Samsung DeX ise ekranlara kablolu-kablosuz bağlanarak çok ayrı bir seviyede deneyim sunuyor. Henüz Google bu özelliği ne zaman yayınlayacak bilinmiyor.

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