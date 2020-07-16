Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu

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Samsung, düşük maliyetli akıllı telefonlar serisine bir başka model ekledi. Güney Koreli şirket bugün Galaxy M01s olarak adlandırılan yeni bir model duyurdu.

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Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.2 inç Infinity-V LCD ekran taşıyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan cihazda parmak izi tarayıcısı da var.

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Galaxy M01s'in arka panelinde çift kamera (13 + 2 megapiksel) sistemi yer alıyor Ön tarafında ise selfie ve görüntülü aramalar için 8 megapiksel kamera mevcut.

4.000 mAh batarya

Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB hafıza dahili depolama alanıyla geliyor. Buna ek olarak microSD kart desteği de var. Kutudan Android 9 tabanlı Samsung One UI Core 1.1 yüklü şekilde çıktığını da belirtelim.

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Galaxy M01s, 4.000 mAh pil ve micro USB bağlantı noktasına sahip. Gri ve mavi renk seçenekleriyle satılacak. Samsung'un yeni uygun fiyatlı akıllı telefonun fiyat etiketi ise 133 dolar.

https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-m01s-m017f-3gb/SM-M017FZAGINS/

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