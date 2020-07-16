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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon çıkardı. Galaxy M01s olarak adlandırılan model Infinity-V ekran ve 4.000 mAh pille geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu
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    Samsung, düşük maliyetli akıllı telefonlar serisine bir başka model ekledi. Güney Koreli şirket bugün Galaxy M01s olarak adlandırılan yeni bir model duyurdu.

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    Akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.2 inç Infinity-V LCD ekran taşıyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga setinden güç alan cihazda parmak izi tarayıcısı da var.

    Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu
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    Galaxy M01s'in arka panelinde çift kamera (13 + 2 megapiksel) sistemi yer alıyor Ön tarafında ise selfie ve görüntülü aramalar için 8 megapiksel kamera mevcut.

    4.000 mAh batarya

    Cihaz 3 GB RAM ve 32 GB hafıza dahili depolama alanıyla geliyor. Buna ek olarak microSD kart desteği de var. Kutudan Android 9 tabanlı Samsung One UI Core 1.1 yüklü şekilde çıktığını da belirtelim.

    Samsung bütçe dostu Galaxy M01s'i duyurdu
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    Galaxy M01s, 4.000 mAh pil ve micro USB bağlantı noktasına sahip. Gri ve mavi renk seçenekleriyle satılacak. Samsung'un yeni uygun fiyatlı akıllı telefonun fiyat etiketi ise 133 dolar.



    https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-m01s-m017f-3gb/SM-M017FZAGINS/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    bjkyener 41 dk. (düzenlendi)
    samsung battı sonu htc gibi olacakyurt dışında a71 fiyatına millet amiral gemisi alıyorhafıza ve ram lerine göre bir modelin 20 çeşidi olmaz alanda yok a70 a70sa71a71 5g
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 1 sa.
    Adamlar yazılımı değiştirmek için bile uğraşmamışlar a10s ile aynı cihazı m01s yapmışlar :D
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    Whippoorwill 1 sa.
    Android 9 ile gelmesi çok tuhaf. Zaten update almayacak.
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 sa.
    Maalesef ülkemizde 2999tl :(
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