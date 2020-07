Apple A14, Snapdragon 865 Plus'tan %15 daha hızlı olacak

Tam Boyutta Gör

iPhone 12 serisi, 5 nm fabrikasyon teknolojisiyle üretilen yeni Apple A14 yonga setinden güç alacak. TSMC içerisinden bazı bilgilere ulaşan PhoneArena itnernet sitesine göre Apple'ın yeni yonga seti, akıllı telefon pazarındaki en güçlü işlemciye sahip olacak.

Qualcomm geçtiğimiz günlerde saat frekansı 3.1 GHz'in üzerinde olan 7 nm'lik Snapdragon 865 Plus yonga setini tanıtmıştı. Apple A14'ün Snapdragon 865 Plus veya Apple A13'ten %15 daha hızlı olacağı ve %30 daha az enerji tüketeceği bildiriliyor.

TSMC'de hedef 3 nanometre süreci

Performans artışı özellikle AR (arıtırlmış gerçeklik) konusunda büyük fayda sağlayacak. Zira amiral gemisi iPhone 12 Pro'nun yeni iPad Pro gibi LiDAR sensörüne sahip olması bekleniyor.

Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC bununla da sınırlı kalmayacak. Şirket 2022 yılına kadar 3 nanometre fabrikasyon sürecini kullanan yonga setlerinin seri üretimine başlayacağını açıkladı.

