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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple A14, Snapdragon 865 Plus'tan %15 daha hızlı olacak

    Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği iPhone 12 serisi şirketin yeni A14 yonga setinden güç alacak. Şirketin yeni işlemcisi performansıyla rakiplerini gölgede bırakacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple A14, Snapdragon 865 Plus'tan %15 daha hızlı olacak
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    iPhone 12 serisi, 5 nm fabrikasyon teknolojisiyle üretilen yeni Apple A14 yonga setinden güç alacak. TSMC içerisinden bazı bilgilere ulaşan PhoneArena itnernet sitesine göre Apple'ın yeni yonga seti, akıllı telefon pazarındaki en güçlü işlemciye sahip olacak.

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    Qualcomm geçtiğimiz günlerde saat frekansı 3.1 GHz'in üzerinde olan 7 nm'lik Snapdragon 865 Plus yonga setini tanıtmıştı. Apple A14'ün Snapdragon 865 Plus veya Apple A13'ten %15 daha hızlı olacağı ve %30 daha az enerji tüketeceği bildiriliyor.

    Apple A14, Snapdragon 865 Plus'tan %15 daha hızlı olacak
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    TSMC'de hedef 3 nanometre süreci

    Performans artışı özellikle AR (arıtırlmış gerçeklik) konusunda büyük fayda sağlayacak. Zira amiral gemisi iPhone 12 Pro'nun yeni iPad Pro gibi LiDAR sensörüne sahip olması bekleniyor.

    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC bununla da sınırlı kalmayacak. Şirket 2022 yılına kadar 3 nanometre fabrikasyon sürecini kullanan yonga setlerinin seri üretimine başlayacağını açıkladı.



    https://www.phonearena.com/news/tsmc-5nm-fastest-apple-a14-iphone-12-5g-processor_id125972 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 4 sa. en beğenilen
    Bundan şüphesi olan var mı? Apple'ın iki sene önce çıkardığı işlemci bile diğer firmaların yeni çıkardıklarından daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    javaprof (orhan yılmaz) 3 sa. Mars Portakalı
    yanlışın var sd 865 geçen seneki a12 den yüzde 50 daha iyi. aralarında 6 ay var diye biliyoum.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    torabi 4 sa.
    butun bu tantana yuzde 15 icin mi??salakdraGON875 bundan hizli olur
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 4 sa. en beğenilen
    Bundan şüphesi olan var mı? Apple'ın iki sene önce çıkardığı işlemci bile diğer firmaların yeni çıkardıklarından daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    javaprof (orhan yılmaz) 3 sa. Mars Portakalı
    yanlışın var sd 865 geçen seneki a12 den yüzde 50 daha iyi. aralarında 6 ay var diye biliyoum.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 5 sa.
    Snapdragon 875 duyurulsun bir de önce değil mi?
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