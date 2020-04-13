Samsung Galaxy Fold 2, S Pen olmadan gelebilir

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Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold 2 ile ilgili sızıntılar da devam ediyor. Yeni bilgiler ise cihazın anavatanı Güney Kore'den geldi.

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Şirket içinden sızdığı iddia edilen bilgilere göre Galaxy Fold 2 başlangıç olarak Mars Yeşili ve Astro Mavisi olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Cihazın ilk modele göre biraz daha büyük bir ekrana sahip olacağı belirtilirken, katlama teknolojisi ve form faktörünü de koruyacağı ifade ediliyor.

Buna ek olarak akıllı telefonun 229 gram ağırlığında olacağı iddia edilirken, bu da cihazın, 263 gram ağırılığındaki Galaxy Fold'a oranla yüzde 15 hafifleyeceği anlamına geliyor.

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Samsung yüksek talep bekliyor

En önemli ve akıllı telefonu bekleyen kullanıcıları üzecek olan söylentilerden biri de Samsung'un Galaxy Fold 2 modelinde S Pen'e yer vermeyi planlamadığı. Cihaza yüksek bir talep bekleyen şirketin üretimi buna göre planladığı belirtilmiş olsa da, Koronavirüs pandemisinin küresel pazarlardaki neden olduğu belirsizliğin de bu öngörüleri boşa çıkarma ihtimali mevcut. Galaxy Fold 2'nin hangi varyant ve fiyat etiketleriyle piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz bir bilgi mevcut değil.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_2_rumored_skip_the_s_pen_will_keep_the_form_factor-news-42624.php

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