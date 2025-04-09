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    Android'de zaten vardı: iPhone 17 Pro'nun yeni kamera özelliği ortaya çıktı

    Android platformunda yıllardır kullanılan kamera özelliği nihayet iPhone 17 Pro serisiyle iPhone kullanıcılarına geliyor. Peki bu özellik ne işe yarayacak? İşte detaylar...
    Samsung'da yıllardır bulunan özellik iPhone 17 Pro'ya geliyor! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 17 serisi, donanım açısından radikal yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Ancak şirket bu yıl çok daha fazlasını planlıyor olabilir. Son bilgilere göre iPhone 17 Pro ve Pro Max, Android'de yıllardır kullanılan bir özellikle geliyor. Sızan bilgilere bakılırsa, ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmak mümkün olacak. 

    iPhone 17 Pro'nun yeni kamera özelliği belli oldu

    Front Page Tech'in paylaştığı sızıntıa göre Apple, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde çiftli video kaydı özelliği getirmeye hazırlanıyor. Böylelikle kullanıcılar, herhangi bir ek uygulamaya gerek duymadan, hem çevreyi hem de kendi yüzlerini tek bir video içerisinde kaydedebilecek. Günümüzde çift kayıt özelliğine iOS üzerinden Snapchat gibi bazı uygulamalarla zaten erişilebildiğini söyleyelim. Ancak Apple tarafından ilk kez sistem düzeyinde sunulmuş olacak. 

    Samsung'da yıllardır bulunan özellik iPhone 17 Pro'ya geliyor! Tam Boyutta Gör
    Aslına bakacak olursak bu özellik akıllı cihazlar için yeni değil. Hatta Samsung, 2013 yılında Galaxy S4 lansmanında Dual Shot özelliğini duyurmuştu. Günümüzde ise farklı markalara ait neredeyse birçok model de sunuluyor. Apple'ın ise, bu özelliği neden yalnızca Pro modellere özel tuttuğu ise şimdilik belirsiz. Peki iPhone 17 Pro serisi kamera bölümünde neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre iPhone 17 Pro, 1/1.3" 48MP Fusion kamera, 48MP ultra geniş açılı kamera ve yeni yükseltilmiş 48MP tetraprism telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuyla gelecek. Kıyaslamak adına mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 12MP telefoto lens bulunuyor. Bu arada, iPhone 17 Pro’larda 24MP ön kamera olacağını da söylentiler arasında. Tüm iPhone 16 modellerinde 12MP ön kamera mevcut.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 12 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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