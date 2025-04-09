Android'de zaten vardı: iPhone 17 Pro'nun yeni kamera özelliği ortaya çıktı

iPhone 17 Pro'nun yeni kamera özelliği belli oldu
Front Page Tech'in paylaştığı sızıntıa göre Apple, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde çiftli video kaydı özelliği getirmeye hazırlanıyor. Böylelikle kullanıcılar, herhangi bir ek uygulamaya gerek duymadan, hem çevreyi hem de kendi yüzlerini tek bir video içerisinde kaydedebilecek. Günümüzde çift kayıt özelliğine iOS üzerinden Snapchat gibi bazı uygulamalarla zaten erişilebildiğini söyleyelim. Ancak Apple tarafından ilk kez sistem düzeyinde sunulmuş olacak.
Mevcut raporlara göre iPhone 17 Pro, 1/1.3" 48MP Fusion kamera, 48MP ultra geniş açılı kamera ve yeni yükseltilmiş 48MP tetraprism telefoto kameradan oluşan arka kamera kurulumuyla gelecek. Kıyaslamak adına mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 12MP telefoto lens bulunuyor. Bu arada, iPhone 17 Pro’larda 24MP ön kamera olacağını da söylentiler arasında. Tüm iPhone 16 modellerinde 12MP ön kamera mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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