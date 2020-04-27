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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020

    Samsung, 2018'de piyasaya sürdüğü giriş seviyesi Galaxy J2 Core modelini yeniledi. Uygun fiyat etiketiyle çıkış yapan Galaxy J2 Core 2020, iki kat fazla depolama alanı geliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung sessiz sedasız yeni bütçe dostu telefonu Galaxy J2 Core 2020'yi duyurdu. Son derece mütevazı özellikler sunan akıllı telefonun, depolama kapasitesi dışında 2018'de piyasaya sürülen Galaxy J2 Core'dan neredeyse hiç farkı yok.

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    Yeni model 960 × 540 piksel çözünürlükte 5 inç ekranla geliyor. Ayrıca modası geçmiş kalın çerçeveli tasarımı sürdürdüğünü görüyoruz. Dört çekirdekli Exynos 7570 işlemciyle donatılan cihazda sadece 1 GB RAM var.

    Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020
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    Akıllı telefonun depolama alanı 16 GB'a yükseldi. Ayrıca hafızasının microSD kart aracılığıyla 256 GB'a kadar genişletilebileceğini belirtelim. Çıkarılabilir pil içeren Galaxy J2 Core 2020'nin batarya kapasitesi 2.600 mAh.

    Galaxy J2 Core çok satmıştı

    Cihazın arka tarafında LED flaşlı 8 megapiksel kamera var. Ön tarafında ise 5 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş. İşin kötü tarafı işletim sisteminin de aynı kalması.

    Samsung'dan düşük bütçeli yeni telefon: Galaxy J2 Core 2020
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    Akıllı telefon tıpkı 2018'de piyasaya sürülen orijinal model gibi kutudan Android 8 Go ile çıkıyor. Siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri ile sunulan Galaxy J2 Core 2020'nin fiyat etiketi 83 dolar.

    Elbette ki 2020'de böyle bir telefonun piyasaya sürülmesi biraz garibinize gitmiş olabilir. Ancak Galaxy J2 Core'un geçen yıl dünyanın en çok satan akıllı telefonları listesinde onuncu sırada yer aldığını hatırlatalım.



    https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-j2-core-2020-j260/SM-J260GZKIINS Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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