MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?

Xiaomi ve Redmi marka Android telefonların kullanıcı arayüzünün yeni sürümü olan MIUI 12 tanıtıldı. Android 10 üzerine kurulu MIUI 12, basitleştirilmiş görünüm, karanlık mod 2.0 ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

MIUI 12 yenilikleri neler?

Dark Mode 2.0 beraberinde karanlık moda yeni özellikler ekleniyor. Yazılar, okunmayı kolaylaştıracak şekilde değişecek. Örneğin siyah üzerindeki beyaz yazılar, telefon koyu moda geçtiğinde gri renkte gösteriliyor. Ayrıca gün ışığına göre değişen duvar kağıdı seçenekleri eklenmiş.

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Mars ve dünyanın hareketli duvar kağıtları eklendi. Bu duvarkağıtlarından birini etkinleştirdiğinizde telefonun kilidini açış animasyonu değişiyor. Kilit ekranındayken gezegeni uzaktan seyrederken, kilidi açtığınızda görüntü yakınlaşıyor. Always on Display ekranından ana ekrana geçilirken de aynı efekti görüyoruz.

MIUI 12, Android 10’un uygulamalar arası geçiş hareketlerini destekler hale geldi. Ana ekrana dönmek, önceki uygulamaya dönmek kolaylaştı. Pencere içinde pencere özelliğinde de geliştirmeler yapılmış. Özellikle de video izlerken başka işlerle uğraşmanın kolaylaştırıldığı ifade ediliyor.

MIUI 12’deki diğer önemli yenilik ise artık uygulamaların izinlerini ayarlarken daha fazla seçeneğe sahibiz. Örneğin bir uygulamaya yalnızca bir seferlik konum bilgisini öğrenme yetkisi verebileceğiz. Bir uygulama konum, mikrofon, kamera bilginize eriştiğinde sol üst köşede uyarı simgeleri gözükecek.

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Mi Health uygulaması geliştirildi ve resmen MIUI arayüzüne entegre edildi. Yapay zeka algoritmaları sayesinde gelişmiş aktivite takibi sunduğunu iddia ediyor. Aksesuara gerek olmadan uyku takibi yapma yeteneği de eklenmiş.

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Ayarlar menüsüne görsel eklemeler yapılmış. Sayısal veriler, grafiklerle pekiştiriliyor. Örneğin telefonun hafızasının ne kadar dolu oluğu bilgisinin yanında neyin ne kadar yer kapladığını gösteren grafiğe yer veriliyor. Bu özelliklere ek olarak MIUI 12 ile birlikte performans iyileştirildi. Türkiye’de kullanılmayan özelliklere eklemeler yapıldı.

MIUI 12, Çin’deki kullanıcılar için kapalı beta olarak yayınlandı. Tam sürümün Haziran ayında çıkacağı belirtiliyor. Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki global romlu cihazlar için MIUI 12’nin ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

MIUI 12 güncellemesini ilk alacak telefonlar şunlar:

Birinci dalga

Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 9 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi K20

İkinci dalga

Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8 series, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, 7 Pro

Üçüncü dalga

Mi Mix 2, Redmi 8, 8A, Redmi 7, 7A, Mi CC9, CC9 Pro, CC9e

Dördüncü ve diğer dalgalarda daha fazla telefona MIUI 12 arayüzü gelecek.

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