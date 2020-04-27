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    Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?

    Xiaomi'nin yenilenen kullanıcı arayüzü MIUI 12 tanıtıldı. MIUI 12 ile birlikte karanlık mod 2.0, görsel değişiklikler, performans iyileştirmeleri ve yeni gizlilik seçenekleri geliyor.
    3 sa.
    1,5b
    31
    13
    Cep Telefonu Diğer
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi ve Redmi marka Android telefonların kullanıcı arayüzünün yeni sürümü olan MIUI 12 tanıtıldı. Android 10 üzerine kurulu MIUI 12, basitleştirilmiş görünüm, karanlık mod 2.0 ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

    MIUI 12 yenilikleri neler?

    Dark Mode 2.0 beraberinde karanlık moda yeni özellikler ekleniyor. Yazılar, okunmayı kolaylaştıracak şekilde değişecek. Örneğin siyah üzerindeki beyaz yazılar, telefon koyu moda geçtiğinde gri renkte gösteriliyor. Ayrıca gün ışığına göre değişen duvar kağıdı seçenekleri eklenmiş.

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    Mars ve dünyanın hareketli duvar kağıtları eklendi. Bu duvarkağıtlarından birini etkinleştirdiğinizde telefonun kilidini açış animasyonu değişiyor. Kilit ekranındayken gezegeni uzaktan seyrederken, kilidi açtığınızda görüntü yakınlaşıyor. Always on Display ekranından ana ekrana geçilirken de aynı efekti görüyoruz.

    MIUI 12, Android 10’un uygulamalar arası geçiş hareketlerini destekler hale geldi. Ana ekrana dönmek, önceki uygulamaya dönmek kolaylaştı. Pencere içinde pencere özelliğinde de geliştirmeler yapılmış. Özellikle de video izlerken başka işlerle uğraşmanın kolaylaştırıldığı ifade ediliyor.

    MIUI 12’deki diğer önemli yenilik ise artık uygulamaların izinlerini ayarlarken daha fazla seçeneğe sahibiz. Örneğin bir uygulamaya yalnızca bir seferlik konum bilgisini öğrenme yetkisi verebileceğiz. Bir uygulama konum, mikrofon, kamera bilginize eriştiğinde sol üst köşede uyarı simgeleri gözükecek.

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    MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?
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    Mi Health uygulaması geliştirildi ve resmen MIUI arayüzüne entegre edildi. Yapay zeka algoritmaları sayesinde gelişmiş aktivite takibi sunduğunu iddia ediyor. Aksesuara gerek olmadan uyku takibi yapma yeteneği de eklenmiş.

    MIUI 12 tanıtıldı! Hangi telefonlara gelecek?
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    Ayarlar menüsüne görsel eklemeler yapılmış. Sayısal veriler, grafiklerle pekiştiriliyor. Örneğin telefonun hafızasının ne kadar dolu oluğu bilgisinin yanında neyin ne kadar yer kapladığını gösteren grafiğe yer veriliyor. Bu özelliklere ek olarak MIUI 12 ile birlikte performans iyileştirildi. Türkiye’de kullanılmayan özelliklere eklemeler yapıldı.

    MIUI 12, Çin’deki kullanıcılar için kapalı beta olarak yayınlandı. Tam sürümün Haziran ayında çıkacağı belirtiliyor. Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki global romlu cihazlar için MIUI 12’nin ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

    MIUI 12 güncellemesini ilk alacak telefonlar şunlar:

    Birinci dalga

    Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 9 Pro, Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi K20

    İkinci dalga

    Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8 series, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, 7 Pro

    Üçüncü dalga

    Mi Mix 2, Redmi 8, 8A, Redmi 7, 7A, Mi CC9, CC9 Pro, CC9e

    Dördüncü ve diğer dalgalarda daha fazla telefona MIUI 12 arayüzü gelecek.



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ufocu (Hasan OK) 9 dk.
    REDMİ NOTE 8 PRO ya hala Android 10 u bile veremediler. Android10 MIUI 12 ile berabermi gelecek acaba ?
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    deniz_sea (Deniz ) 1 sa.
    Bana miui verme, Android güncellemesi ver.

    Mi max2 kullanıcısı...
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    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 2 sa.
    Mi 6 ya da gelecek. Beklemedeyiz ??
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    DH Misafiri 2 sa.
    Soft bir arayüz olmuş, eğer stabilse gerçekten güzel.
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    Türbülans Havayolları A.Ş (İğrenç Espiri Yapan Adam) 2 sa.
    İphone xs max'e gelmeyecek mi şimdi, bir daha meizu alırsam tövbeler olsun daha adam gibi emui 10 gücellemesi veremiyor. Bu samsungdan bi bok olmaz.. Alacaksın oneplus 11 pro max keyfine bakacaksın...
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 sa. Türbülans Havayolları A.Ş
    Ankara beni bulsun diyen adam geldi aklıma :)
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    drjacob (... ) 2 sa.
    Beta kanalı açıldı
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    M3BKT 3 sa. yeni yorumcu
    9T Pro için 11'de batarya hızlı bitiyor deniliyordu. Umarım düzeltilmiştir
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    meohamza (hamza özdemir) 1 sa. M3BKT
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    9 T Pro kullanicisiyim geçen hafta aldım bu ekran görüntüsünü.

    11 yüklü.

    Her söylenene inanmayın
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa.
    O kilit ekranindan ana ekrana animasyon harika olmus.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 3 sa.
    mi 6 için zor görünüyor ama gelse güzel olur.
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    NemesiS_81 (Kerem ) 3 sa. Fenomenon
    Mi 6 için, Çin beta sürümü yayınlandı bile yani MIUI 12 gelecek.
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