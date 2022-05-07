Samsung'un kaydırılabilir ve uzayan bir telefon patenti ortaya çıktı

Galaxy Z Flip ve Fold modelleri ile iyi bir satış başarısına imza atan Samsung, akıllı telefon serisine yeni modeller ekleyebilir. MySmartPrice, şirketin kaydırılabilir ekrana sahip olan yeni bir akıllı telefon patentine ulaşmayı başardı.

Selfie çekimlerinde fark yaratabilir

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) veritabanında tespit edilen yeni patent, Samsung’un cihazın etrafını çevreleyen esnek kayar bir ekran üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bununla birlikte önden bakıldığında kavisli kenarlara sahipmiş gibi gözüken yeni akılı telefon, ekran kapağının bir kısmını kaplayacak şekilde yanlara uzayabiliyor.

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Cihaz önden normal bir akıllı telefon gibi gözükse de, yenilikçi tasarımın cihazın arka kısmında yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Xiaomi’nin Mi MIX Alpha konseptine benzeyen yeni telefon, arka bölüme uzanan ekranı ile selfie çekimleri konusunda fark yaratabilir. Henüz teknik detayları belli olmasa da üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan yeni telefonun ticari bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceğini şimdilik bilinmiyor.

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