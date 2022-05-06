Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün renk seçenekleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Z Flip4 ve Samsung Galaxy Z Fold4 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. En son ise Ross Young'ın yaptığı paylaşımla cihazların hangi renk seçeneklerine sahip olacağı sızdırıldı.

Galaxy S22'nin 4 özelliği, Samsung'un diğer telefonlarına geliyor 7 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy Z Flip4 açık mavi ve Z Fold4'e bej renk seçenekleri eklenebilir

Tam Boyutta Gör

DSCC’den Ross Young, daha önceden Twitter'da yaptığı paylaşımda Galaxy Z Flip 4’ün, önceki nesilden daha büyük ikincil ekran ile gelebileceğini belirtmişti. Şimdilerde yaptığı paylaşımda ise Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün renk seçenekleerinden bahsetti. Paylaşıma göre Samsung Galaxy Z Flip4 Altın, Gri, Açık Mavi ve Açık Mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle ve Samsung Galaxy Z Fold 4 Bej, Siyah ve Gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4'ün renk seçenekleri sızdırıldı