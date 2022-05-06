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    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün renk seçenekleri sızdırıldı

    DSCC'den Ross Young, Twitter'da yaptığı paylaşımda Samsung Galaxy Z Fold4'ün üç farklı renk seçeneğiyle ve Samsung Galaxy Z Flip4'ün de dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini söyledi.
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    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4'ün renk seçenekleri sızdırıldı
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    Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri Samsung Galaxy Z Flip4 ve Samsung Galaxy Z Fold4 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. En son ise Ross Young'ın yaptığı paylaşımla cihazların hangi renk seçeneklerine sahip olacağı sızdırıldı.

    Samsung Galaxy Z Flip4 açık mavi ve Z Fold4'e bej renk seçenekleri eklenebilir

    Samsung Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4'ün renk seçenekleri sızdırıldı
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    DSCC’den Ross Young, daha önceden Twitter'da yaptığı paylaşımda Galaxy Z Flip 4’ün, önceki nesilden daha büyük ikincil ekran ile gelebileceğini belirtmişti. Şimdilerde yaptığı paylaşımda ise Samsung Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4'ün renk seçenekleerinden bahsetti. Paylaşıma göre Samsung Galaxy Z Flip4 Altın, Gri, Açık Mavi ve Açık Mor olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle ve Samsung Galaxy Z Fold 4 Bej, Siyah ve Gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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