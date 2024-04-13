Samsung'dan eski amiral gemisi modellere Galaxy AI ve One UI 6.1 sürprizi

Tam Boyutta Gör Samsung, OneUI 6.1 yazılımını 2022 ve 2021 yılında çıkış yapan amiral gemilerine çok yakında verecek. Samsung Topluluğu web sitesinde bir moderatörün yaptığı paylaşıma göre, Mayıs ayı içinde Galaxy S21 ve S22 serisine Galaxy AI özellikleriyle birlikte One UI 6.1'i getirecek bir güncelleme gelecek. Birkaç katlanabilir telefon ve tablet modeli de One UI 6.1’e güncellenecek.

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Galaxy S21 ve S22 serisi One UI 6.1'e güncellenecek

Galaxy S21 serisi, Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Tab S8 serisi, One UI 6.1 güncellemesiyle Galaxy AI özelliklerini alacak.

Ancak, yapay zeka özellikleri tüm cihazlara aynı şekilde gelmeyecek. Örneğin; 2021’de piyasaya sürülen cihazlar yalnızca iki yapay zeka özelliği alacak; Circle to Search ve Magic Rewrite (Chat Assist). 2022’de çıkış yapan cihazlar ise Instant Slo-mo (ekrana basılı tutarak herhangi bir videoyu yavaşlatmaya olanak tanıyor) hariç tüm Galaxy AI özelliklerine sahip olacak.

Samsung'un son güncellemelerle Galaxy AI kullanıcı sayısını 200 milyona çıkaracağı tahmin ediliyor.

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Samsung'dan eski amiral gemisi modellere One UI 6.1 sürprizi