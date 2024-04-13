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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan eski amiral gemisi modellere Galaxy AI ve One UI 6.1 sürprizi

    Samsung, Galaxy AI özelliklerinin 2021 ve 2022'de çıkış yapan amiral gemisi Galaxy telefonlarına geleceğini onayladı. Bu cihazlar, ayrıca One UI 6.1 güncellemesini alacak.
    samsung galaxy s21 & s22 galaxy ai one ui 6.1 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, OneUI 6.1 yazılımını 2022 ve 2021 yılında çıkış yapan amiral gemilerine çok yakında verecek. Samsung Topluluğu web sitesinde bir moderatörün yaptığı paylaşıma göre, Mayıs ayı içinde Galaxy S21 ve S22 serisine Galaxy AI özellikleriyle birlikte One UI 6.1'i getirecek bir güncelleme gelecek. Birkaç katlanabilir telefon ve tablet modeli de One UI 6.1’e güncellenecek.

    Galaxy S21 ve S22 serisi One UI 6.1'e güncellenecek

    Galaxy S21 serisi, Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Tab S8 serisi, One UI 6.1 güncellemesiyle Galaxy AI özelliklerini alacak.

    Ancak, yapay zeka özellikleri tüm cihazlara aynı şekilde gelmeyecek. Örneğin; 2021’de piyasaya sürülen cihazlar yalnızca iki yapay zeka özelliği alacak; Circle to Search ve Magic Rewrite (Chat Assist). 2022’de çıkış yapan cihazlar ise Instant Slo-mo (ekrana basılı tutarak herhangi bir videoyu yavaşlatmaya olanak tanıyor) hariç tüm Galaxy AI özelliklerine sahip olacak.

    Samsung'un son güncellemelerle Galaxy AI kullanıcı sayısını 200 milyona çıkaracağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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