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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S22 için One UI 6.1 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı

    Samsung, Galaxy S22 serisi için One UI 6.1 güncellemesini geçen hafta sunmaya başladı ancak bazı kullanıcıların yaşadığı sorunlar yüzünden güncelleme duraklatıldı. Şimdi yeniden dağıtılmaya başlandı. 
    Galaxy S22 One UI 6.1 güncellemesi yeniden sunuldu Tam Boyutta Gör
    Bazı Galaxy S22 kullanıcılarının One UI 6.1 güncellemesinden sonra kilit ekranı ve dokunmatik ekranda sorunlar yaşaması üzerine Samsung, güncellemeyi durdurmuştu. Şirket, güncellemeyi yeniden dağıtmaya başladı.

    Samsung, Galaxy S24 serisini One UI 6.1 ile piyasaya sürdü, Android 14 tabanlı güncellemeyi eski amiral gemilerine de getirme sözü verdi. Galaxy S23, S22 gibi modeller, güncellemeyi ilk alan telefonlar oldu. Samsung, yakın zamanda One UI 6.1’in şimdiye kadarki en popüler yazılım güncellemelerinden biri olduğunu iddia etti. Ancak bu duyurunun hemen ardından Samsung'un Galaxy S22'nin One UI 6.1 güncellemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra geri çektiği haberi geldi. Ancak görünen o ki Samsung yazılım geliştiricileri mevcut hataları ortadan kaldırmayı başardı çünkü şirket bugün itibarıyla Galaxy S22 cihazları için One UI 6.1 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı.

    Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 6.1 güncellemesini ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara sundu. Güncelleme, S90xNKSU3EXE1 sürümünü taşıyor ve yaklaşık 3.2 GB indirme boyutuna sahip.

    Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok. Hatalar artık çözüldüğünden Samsung, güncellemeyi diğer ülkelere de hızlıca sunacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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