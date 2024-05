Samsung, Galaxy S22 için One UI 6.1 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı

Samsung Galaxy S24 için Android 15 (One UI 7) hazırlıklar başlad 1 gün önce eklendi

Samsung, Galaxy S24 serisini One UI 6.1 ile piyasaya sürdü, Android 14 tabanlı güncellemeyi eski amiral gemilerine de getirme sözü verdi. Galaxy S23, S22 gibi modeller, güncellemeyi ilk alan telefonlar oldu. Samsung, yakın zamanda One UI 6.1’in şimdiye kadarki en popüler yazılım güncellemelerinden biri olduğunu iddia etti. Ancak bu duyurunun hemen ardından Samsung'un Galaxy S22'nin One UI 6.1 güncellemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra geri çektiği haberi geldi. Ancak görünen o ki Samsung yazılım geliştiricileri mevcut hataları ortadan kaldırmayı başardı çünkü şirket bugün itibarıyla Galaxy S22 cihazları için One UI 6.1 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı.

Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 6.1 güncellemesini ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara sundu. Güncelleme, S90xNKSU3EXE1 sürümünü taşıyor ve yaklaşık 3.2 GB indirme boyutuna sahip.

Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok. Hatalar artık çözüldüğünden Samsung, güncellemeyi diğer ülkelere de hızlıca sunacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Galaxy S22 için One UI 6.1 güncellemesi yeniden sunuldu