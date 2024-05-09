Samsung, Galaxy S22 için One UI 6.1 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı

Samsung, Galaxy S24 serisini One UI 6.1 ile piyasaya sürdü, Android 14 tabanlı güncellemeyi eski amiral gemilerine de getirme sözü verdi. Galaxy S23, S22 gibi modeller, güncellemeyi ilk alan telefonlar oldu. Samsung, yakın zamanda One UI 6.1’in şimdiye kadarki en popüler yazılım güncellemelerinden biri olduğunu iddia etti. Ancak bu duyurunun hemen ardından Samsung'un Galaxy S22'nin One UI 6.1 güncellemesini yayınladıktan kısa bir süre sonra geri çektiği haberi geldi. Ancak görünen o ki Samsung yazılım geliştiricileri mevcut hataları ortadan kaldırmayı başardı çünkü şirket bugün itibarıyla Galaxy S22 cihazları için One UI 6.1 güncellemesini yeniden dağıtmaya başladı.
Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 6.1 güncellemesini ilk olarak Güney Kore’deki kullanıcılara sundu. Güncelleme, S90xNKSU3EXE1 sürümünü taşıyor ve yaklaşık 3.2 GB indirme boyutuna sahip.
Güncellemenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok. Hatalar artık çözüldüğünden Samsung, güncellemeyi diğer ülkelere de hızlıca sunacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.