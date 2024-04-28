Samsung'dan Galaxy Watch Ultra geliyor

Aslına bakılırsa ilk etapta bu üçüncü cihazın Watch 7 Pro olacağı düşünülüyordu, ancak son gelen bilgilere bakılırsa serinin en üst modeli Galaxy Watch Ultra olarak adlandırılabilir. Cihaz ABD'de SM-L705U, Kore'de SM-L705N ve küresel pazarda ise SM-L705F model numaraları ile sertifikalandırıldı.
Nasıl bir model bekleniyor?
Ne yazık ki Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri hakkında şu anda herhangi bir bilgi yok. Fakat daha sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olacağını varsayabiliriz. Çünkü seçilen isim, zorlu koşullara dayanıklı bir model olarak piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Ayrıca daha doğru ölçüm yapan gelişmiş sensörler içerebilir.
Samsung'un yeni akıllı saatiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için 10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekecek. Galaxy Watch Ultra pazarda premium bir seçenek olarak konumlanarak özellikle dayanıklılık ve uzun pil ömrü arayanlara hitap eden bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.