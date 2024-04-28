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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan Galaxy Watch Ultra geliyor

    Samsung, Temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Watch 7 serisini tanıtacak. Gelen son bilgiler şirketin Galaxy Watch Ultra adında zorlu koşullara dayanıklı bir akıllı saat çıkaracağı yönünde.
    Samsung'dan Galaxy Watch Ultra geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung bildiğiniz üzere 10 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Watch 7 serisi akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor. İnternete sızdırılan son bilgilere göre Güney Koreli şirket Galaxy Watch 7 ve Watch 7 Classic'in  yanı sıra üçüncü bir model daha piyasaya sürecek.

    Aslına bakılırsa ilk etapta bu üçüncü cihazın Watch 7 Pro olacağı düşünülüyordu, ancak son gelen bilgilere bakılırsa serinin en üst modeli Galaxy Watch Ultra olarak adlandırılabilir. Cihaz ABD'de SM-L705U, Kore'de SM-L705N ve küresel pazarda ise SM-L705F model numaraları ile sertifikalandırıldı.

    Samsung'dan Galaxy Watch Ultra geliyor Tam Boyutta Gör

    Nasıl bir model bekleniyor?

    Ne yazık ki Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri hakkında şu anda herhangi bir bilgi yok. Fakat daha sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olacağını varsayabiliriz. Çünkü seçilen isim, zorlu koşullara dayanıklı bir model olarak piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Ayrıca daha doğru ölçüm yapan gelişmiş sensörler içerebilir.

    Samsung'un yeni akıllı saatiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için 10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekecek. Galaxy Watch Ultra pazarda premium bir seçenek olarak konumlanarak özellikle dayanıklılık ve uzun pil ömrü arayanlara hitap eden bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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