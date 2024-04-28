Samsung'dan Galaxy Watch Ultra geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung bildiğiniz üzere 10 Temmuz'da düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Watch 7 serisi akıllı saatlerini tanıtmaya hazırlanıyor. İnternete sızdırılan son bilgilere göre Güney Koreli şirket Galaxy Watch 7 ve Watch 7 Classic'in yanı sıra üçüncü bir model daha piyasaya sürecek.

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Aslına bakılırsa ilk etapta bu üçüncü cihazın Watch 7 Pro olacağı düşünülüyordu, ancak son gelen bilgilere bakılırsa serinin en üst modeli Galaxy Watch Ultra olarak adlandırılabilir. Cihaz ABD'de SM-L705U, Kore'de SM-L705N ve küresel pazarda ise SM-L705F model numaraları ile sertifikalandırıldı.

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Nasıl bir model bekleniyor?

Ne yazık ki Galaxy Watch Ultra'nın özellikleri hakkında şu anda herhangi bir bilgi yok. Fakat daha sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olacağını varsayabiliriz. Çünkü seçilen isim, zorlu koşullara dayanıklı bir model olarak piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Ayrıca daha doğru ölçüm yapan gelişmiş sensörler içerebilir.

Samsung'un yeni akıllı saatiyle ilgili daha fazla bilgiye sahip olmak için 10 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğini beklememiz gerekecek. Galaxy Watch Ultra pazarda premium bir seçenek olarak konumlanarak özellikle dayanıklılık ve uzun pil ömrü arayanlara hitap eden bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir.

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