2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Apple Watch Ultra ile rekabet etmek için yeni bir akıllı saat çıkarmıştı. Galaxy Watch Ultra isimli model, piyasaya sürüldüğü günden bu yana gerek tasarımı gerekse de özellikleri sayesinde teknoloji severlerin ilgi odağı haline geldi.

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Akıllı saatin şık tasarımı ve güçlü özellikleri kadar iç yapısı da merak uyandırıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Watch Ultra'nın iç bileşenlerini gözler önüne seren detaylı görseller yayınladı. Şirketin aktardığı bilgiler cihazın ne kadar özenle tasarlandığını gözler önüne seriyor.

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BioActive Sensör fark yaratıyor

Galaxy Watch Ultra, 7 temel bileşenden oluşmakta. Bunları BioActive Sensör, arka dekor, ön ve arka kasa, baskılı devre kartı düzeneği (PBA), ekran, indeks dekoru ve saat kayışı olarak sıralayabiliriz. BioActive Sensör, içerdiği 13 adet LED ile kalp atış hızı, oksijen seviyesi gibi veriler daha hassas bir şekilde takip edebiliyor.

Akıllı saat aynı zamanda Watch 7'deki paslanmaz çelikten daha güçlü ve dayanıklı olan titanyum kasaya sahip. Samsung, cihaza güç veren Exynos W1000 işlemcinin tek çekirdekli performansta 3.4 kat, çok çekirdekli performansta ise 3.7 kat daha iyi olduğunu ve %30 daha az güç tükettiğini iddia ediyor. Son olarak saatteki 3.000 nit parlaklık sunan ekranının, yoğun güneş ışığı altında bile net bir şekilde görülebildiğini belirtelim.

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Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın iç yapısını gözler önüne serdi