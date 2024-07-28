Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın iç yapısını gözler önüne serdi

Akıllı saatin şık tasarımı ve güçlü özellikleri kadar iç yapısı da merak uyandırıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Watch Ultra'nın iç bileşenlerini gözler önüne seren detaylı görseller yayınladı. Şirketin aktardığı bilgiler cihazın ne kadar özenle tasarlandığını gözler önüne seriyor.
BioActive Sensör fark yaratıyor
Galaxy Watch Ultra, 7 temel bileşenden oluşmakta. Bunları BioActive Sensör, arka dekor, ön ve arka kasa, baskılı devre kartı düzeneği (PBA), ekran, indeks dekoru ve saat kayışı olarak sıralayabiliriz. BioActive Sensör, içerdiği 13 adet LED ile kalp atış hızı, oksijen seviyesi gibi veriler daha hassas bir şekilde takip edebiliyor.
Akıllı saat aynı zamanda Watch 7'deki paslanmaz çelikten daha güçlü ve dayanıklı olan titanyum kasaya sahip. Samsung, cihaza güç veren Exynos W1000 işlemcinin tek çekirdekli performansta 3.4 kat, çok çekirdekli performansta ise 3.7 kat daha iyi olduğunu ve %30 daha az güç tükettiğini iddia ediyor. Son olarak saatteki 3.000 nit parlaklık sunan ekranının, yoğun güneş ışığı altında bile net bir şekilde görülebildiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.