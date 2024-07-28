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    Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın iç yapısını gözler önüne serdi

    Samsung'un Apple Watch Ultra'ya rakip olarak piyasaya sürdüğü Galaxy Watch Ultra şık tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Şirket, saatin iç bileşenlerini gözler önüne seren görseller yayınladı.
    Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın iç yapısını gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör
    Samsung bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Apple Watch Ultra ile rekabet etmek için yeni bir akıllı saat çıkarmıştı. Galaxy Watch Ultra isimli model, piyasaya sürüldüğü günden bu yana gerek tasarımı gerekse de özellikleri sayesinde teknoloji severlerin ilgi odağı haline geldi.

    Akıllı saatin şık tasarımı ve güçlü özellikleri kadar iç yapısı da merak uyandırıyor. Güney Koreli şirket Galaxy Watch Ultra'nın iç bileşenlerini gözler önüne seren detaylı görseller yayınladı. Şirketin aktardığı bilgiler cihazın ne kadar özenle tasarlandığını gözler önüne seriyor.

    Samsung, Galaxy Watch Ultra'nın iç yapısını gözler önüne serdi Tam Boyutta Gör

    BioActive Sensör fark yaratıyor

    Galaxy Watch Ultra, 7 temel bileşenden oluşmakta. Bunları BioActive Sensör, arka dekor, ön ve arka kasa, baskılı devre kartı düzeneği (PBA), ekran, indeks dekoru ve saat kayışı olarak sıralayabiliriz. BioActive Sensör, içerdiği 13 adet LED ile kalp atış hızı, oksijen seviyesi gibi veriler daha hassas bir şekilde takip edebiliyor.

    Akıllı saat aynı zamanda Watch 7'deki paslanmaz çelikten daha güçlü ve dayanıklı olan titanyum kasaya sahip. Samsung, cihaza güç veren Exynos W1000 işlemcinin tek çekirdekli performansta 3.4 kat, çok çekirdekli performansta ise 3.7 kat daha iyi olduğunu ve %30 daha az güç tükettiğini iddia ediyor. Son olarak saatteki 3.000 nit parlaklık sunan ekranının, yoğun güneş ışığı altında bile net bir şekilde görülebildiğini belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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